Cristiano két különböző személyiségéről beszélt volt csapattársa

Sami Khedira 2021 májusában vonult vissza a labdarúgástól, aktív éveiben viszont két csapatnál, a Real Madridnál és a Juventusnál is együtt játszott Cristiano Ronaldóval. Az egykori német válogatott középpályás egy podcastben beszélt volt csapattársáról, amit a spanyol AS is idézett.

„Két különböző Ronaldót láttam. Madridban fiatalabb és önzőbb volt, de nem rossz értelemben. Rengeteg gólt lőtt, de nem volt akkor befolyása a csapatra. A Juventusban viszont már igaz vezető volt. Sokat beszélgetett a csapattársaival, arra ösztönözte őket, hogy jobbá váljanak. Nyugodtabb volt, de ha pályára lépett, mindig koncentrált” – ecsetelte a német.

Khedira szerint Cristiano olyan típus, aki mindig nyerni akar, emiatt nem viseli túl jól a kudarcot.

„Lövőedzésünk volt és ő mindig nyerni akart. Fogadtunk vele egy üveg borban vagy 100 euróban, hogy le tudjuk-e győzni őt. Amikor veszített, nagyon dühös volt. De minden edzésen mindenki őt akarta legyőzni” – avatott be a részletekbe Sami Khedira.