Coutinho végleg elárulhatja a Liverpoolt - az Everton játékosa lehet

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

Nem kérdés, hogy Philippe Coutinho nem a legjobb döntést hozta akkor, amikor a Liverpooltól a Barcelonába szerződött. A brazil csúcson volt az Anfielden, majd a katalánokhoz szerződött, ahol nem tudott beilleszkedni, így kölcsön is adták a Bayern Münchennek, amellyel még a Bajnokok Ligáját is megnyerte. Ezzel együtt is nyűg a játékos a Barcelonának, hiszen ha 100. meccsét is lejátszaná a csapatban, akkor újabb 20 millió eurót kellene átitalniuk a katalánoknak a Liverpool számlájára. Úgy tűnik ez nem történik meg, mert a brazil elhagyja a Barcát és visszatért Liverpoolba, csak nem a vörös, hanem a kék felére és az Everton játékosa lehet - állítja a spanyol Marca.

A Goodison Parkban állítólag hajlandóak 40 millió eurót fizetnie a játékosért. A Barcelona anyagi helyzete nem rózsás, így vélhetően a maguk részéről azonnal elfogadnák a futballistát, akinek 2023-ig érvényes a szerződése.

Az Everton az elmúlt esztendőkben több üzletet is kötött a Barcelonával, vagyis ismerik egymást a felek, ezen nem múlhat a megegyezés. Ráadásul minden átigazolás a katalánoktól indult és az angoloknál ért véget, hiszen André Gomes, Lucas Digne és Yerry Mina is ezt az utat járta be.

Coutinho öt éven keresztül volt a Liverpool játékosa és mindent egybevetve 201 meccsen lépett pályára a vörösök között, ráadásul igazi közönségkedvenc volt, sokan árulásként élték meg a távozását is.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool nem áll jól, de az Unibeten háromszoros pénzt lehet nyerni azzal, ha a csapat legalább a negyedik helyen végez a bajnokságban.