Courtois bakizott, de a belgák csoportelsők lettek - az olaszok megelőzték Hollandiát

Bosznia-Hercegovina 0-2 Olaszország

Lengyelország 1-2 Hollandia

Az 1. csoportban az volt a kérdés, hogy az olasz vagy a holland válogatott végez-e a csoport élén, de a bosnyákok otthonában aratott 2-0-ás győzelmével Olaszország bebiztosította az első helyet magának - Belotti és Berardi hasonló gólt szereztek: egy-egy beadást szépen, kapásból juttattak a hazaiak kapujába.

A csoport másik meccsén lengyelek Jozwiek 60 méteres szólójának révén sokáig vezettek otthon Hollandia ellen, az utolsó tíz percben viszont egy tizenegyesnek és egy szöglet utáni fejesgólnak köszönhetően fordult a kocka.

Belgium 4-2 Dánia

Anglia 4-0 Izland

A 2. csoportban Belgium egy gólgazdag mérkőzésen 4-2-re megverte a dán válogatottat és ezzel megnyerte a csoportját. Tielemans korai, távoli lövésére még az első húsz percben jött a válasz, de a második félidőben Lukaku duplájával a belgák eldöntötték a meccs sorsát. A meccs végén jött még egy gyors gólváltás, ami nem sokat befolyásolt az eredményen - Courtois viszont nem teszi zsebre a történteket: a 86. percben egy hazaadott Chadli-labdát potyázott be a kapujába. De Bruyne a végén ismét kétgólos belga előnyre kozmetikázta az eredményt.

