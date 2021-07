Copa America: Messi parádézott, menetelnek az argentinok – videó

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Lionel Messit nem különösebben foglalkoztatja, hogy jelenleg nincs csapata és az sem, hogy a Barca mellett a PSG is szeretné szerződtetni és a csapattársai sem tesznek azért semmit, hogy a katalánok meg tudják tartani. A hatszoros aranylabdás eddig négy gólt és négy asszisztot jegyez a jelenleg is zajló Copa Americán, így főszerepet játszott abban, hogy a válogatott eljutott a négy közé. Vasárnap hajnalban Ecuador ellen is parádézott, a 3–0-s sikerben is alaposan benne volt.

A góllal és az átadásokkal újabb csúcsot döntött meg: a nagy tornák kieséses szakaszában immár 20 gólban volt benne, ötöt szerzett, tizenötöt előkészített.

Eddig a brazil Ronaldo-val holtversenyben állt az élen, de az Ecuador elleni parádéval egyeduralkodó lett.

Játékos Ország Gól Gólpassz Összesen Lionel Messi Argentína 5 15 20 Ronaldo Brazília 13 4 17 Antoine Griezmann Franciaország 8 5 13 Miroslav Klose Németország 8 3 11 Pele Brazília 7 2 9

A statisztikában a világbajnokságok mellett, az Európa-bajnokságok és a Copa America meccsei szerepelnek. Pelé időszakában a Copának nem volt kieséses szakasza.

