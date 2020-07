Címerügy: saját maga ellen küzd az Újpest FC

Furcsa közleményt adott ki az Újpest FC, miután a csakfoci.hu megírta, hogy a következő szezonban ismét címerrel a mezén futhat ki a lila-fehér együttes a pályára, vagyis a mostani logó helyére visszatér a hagyományos azonosító. A hírre reagála a Megyeri úti klub az alábbi közleményt adta ki:

„Az elmúlt két évben az Újpest FC mindent megtett a tradicionális címer visszaállításáért, és az utóbbi hónapokban jelentős lépéseket is tett ebbe az irányba. De ahogyan a tulajdonos is elmondta a videóüzenetében, illetve több médiumnak is nyilatkozta a klub vezetősége, a tradicionális címer visszaállítása nem csak az Újpest FC-n múlik, hanem a közös és egységes utánpótlás akadémián, vagyis a két újpesti utánpótlás egyesítésén, melyhez elengedhetetlen az UTE (Újpesti Torna Egylet) szoros együttműködése. Erről hamarosan részletes információkkal szolgálunk.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Újpest FC semmilyen nyilatkozatot nem adott le az MLSZ-hez a címerrel kapcsolatban.

Több csapat

Ezúton szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy a Klub továbbra is küzd a címer visszaállításáért, és minden fejleményről azonnal tájékoztatja a szurkolókat.”

A klub küzd a címer visszaállításáért – fogalmaznak, mintha nem ők vették volna el korábban a hagyományos emblémát, vagyis saját magával küzd az Újpest FC. Sosem lesz vége ennek a harcnak.