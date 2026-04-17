Kulcsjátékosával kötött hosszútávú szerződést a Chelsea - hivatalos!

Mi is beszámoltunk róla, hogy sajtóhírek szerint Caicedo hosszútávú szerződést írhat alá a londoni Kékekkel, hiába volt még öt évig érvényes kontraktusa. Caicedót 2023 augusztusában szerződtette a Chelsea a Brightontól, akkor brit rekordot jelentő, 115 millió fontos (146 millió dolláros) átigazolási díjért. Az ecuadori válogatott középpályás akkor nyolcéves szerződést írt alá, és azóta 140 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken nyolc gólt szerzett.



A klub honlapjának nyilatkozott az ecuadori középpályás a szerződés aláírása után:

"Boldog vagyok, hogy meghosszabbítottam a szerződésemet a Chelsea-vel. Hiszek a csapatban és abban, hogy a jó irányba tartunk. Még csak most kezdődött a közös történetünk. Még mindig elérhetünk nagy dolgokat, és minden nap fejlődni szeretnék. Trófeákat szeretnék nyerni a Chelsea-vel, és mindent beleadok a klubért és a szurkolókért".

A Chelsea a közleményben úgy fogalmaz, harmadik szezonjára igazi vezérré vált Caicedo a csapatban a kiegyensúlyozott és nagyszerű teljesítményének köszönhetően. Az ecuadori a 2024/25-ös szezonban két trófeát nyert a csapattal, a szurkolók és a csapattársak pedig megválasztották a szezon legjobb játékosának.

Caicedo a csapatkapitányi karszalagot is magára húzhatta több alkalommal, legutóbb a Mancherster City elleni 3-0-ás vereség alkalmával.

A Kékek középpályása csak eltiltás miatt hagyott ki bajnokit, 27 Premier League-meccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett, így továbbra is fontos játékosa marad a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő csapatnak. A Chelsea szombat este a Manchester Unitedet fogadja a bajnoki hajrá egyik kulcsfontosságú mérkőzésén, a hatodik helyen álló londoniak jelenleg hét ponttal vannak lemaradva a harmadik helyezett Vörös Ördögöktől.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.