Chelsea: kihátrált a mezszponzor is, hatalmas összeget bukik a klub

Súlyos válságot él át a Chelsea: az angol parlament döntése miatt gazdasági szankciók érik a klub tulajdonosát, Roman Abramovicsot, akinek a vagyonát is befagyasztották. A londoni csapat nem igazolhat, nem tárgyaljhat szerződéshosszabbításokról, sőt még jegyeket sem értékesíthet a meccseire. A szankciók hatására a csapat főszponzora, a Three is felfüggesztette a támogatását.

A brit telekommunikációs cég évente 40 millió fontot fizetett a Chelseanek, határozatlan időre azonban beszüntette az összeg folyósítását, és a cég logójának a mezről, valamint a stadionból történő eltávolítását is kérte.