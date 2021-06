Aleksander Ceferin: Agnelli elárult, számomra már nem létezik

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az UEFA elnök, Aleksander Ceferin elárulta, hogy továbbra sem tud megbocsátani Andrea Agnellinek, a Juventus elnökének. A Juventus tagja volt annak a 12 klubnak, aki ki akarta magát vonni az UEFA küzdelmeiből, és létrehozta az Európai Szuperligát.

Az UEFA első embere a Sofootnak beszélt Agnelliről:

„Időről időre felvetődött egy új UEFA-n kívüli sorozat létrehozása, de ezeket a fenyegetéseket nem vettük elég komolyan. Annál is inkább, mert több találkozót is szerveztünk a csapatokkal, a 12 szakadár klubbal is, akik egyik nap még megszavazták BL-reformunkat, másnap pedig bejelentették a Szuperligát."