Carlo Ancelotti is megszólalt Casemiro ügyében – új kihívásokat szeretne a brazil

Új kihívásokra vágyik a Real Madrid brazil középpályása Carlo Ancelotti elmondása szerint – számolt be a hírről Fabrizio Romano.

"Beszéltem Casemiróval a távozással kapcsolatban. Azt mondta új kihívásokat szeretne, így megértettük a döntését. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, azonban ő már eldöntötte, hogy elhagyja a Real Madridot" – mondta Carlo Ancelotti. Hozzátette, a brazil középpályás szombaton nem fog pályára lépni a "Királyi Gárda" Celta Vigo elleni bajnokiján.

Az olasz szakembert arról is kérdezték, hogyan pótolják majd Casemirót. "Hogyan helyettesítjük? Most igazoltuk Tchouaménit, ő pedig az egyik legjobb játékos a piacon. Emellett ott van Kroos és Camavinga is. Összesen hat középpályásunk van, akit bevethetünk, ez bőven elég a szezonban."

A brazil középpályás 2013 júliusában 6 millió euróért cserébe igazolt a Real Madridhoz, majd egy évig kölcsönben az FC Portónál szerepelt. A madridiaknál 336 mérkőzésen 31 gólt és 29 gólpasszt jegyzett. Klubjával ötször nyert Bajnokok Ligáját, míg háromszor alkalommal a spanyol bajnokságot, a klub-vb-t, a spanyol és az UEFA Szuperkupát is elhódította a madridiakkal.

