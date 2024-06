Carlo Ancelotti a BL-döntő előtt: „ilyenkor annyira közel vagy a sikerhez, hogy már félsz”

A Real Madrid edzője figyelmeztette a játékosait: a Bajnokok Ligája döntője a „legveszélyesebb” meccs.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője a szombati, Borussia Dortmund elleni finálé előestéjén arra figyelmeztette játékosait, hogy a Bajnokok Ligája döntője a „legveszélyesebb” meccs.





A 14-szeres győztes, spanyol bajnok Real Madrid favoritja a Bundesligában ötödik helyen végzett Borussia Dortmund elleni összecsapásnak.

„A legfontosabb dolog egy ilyen mérkőzésen az, hogy világos elképzeléseket ültessünk a játékosok fejébe. Minél világosabbak, annál kevésbé lesz ideges a csapat. Ilyenkor annyira közel vagy a sikerhez, hogy már félsz. Egy Bajnokok Ligája-döntő a legfontosabb és a legveszélyesebb mérkőzés. A lehető legjobban kell élvezni, hogy itt lehetünk, de aztán elkezdesz aggódni amiatt, hogy mi romolhat el. A dolgoknak nagyon jól kell menniük és szerencsére is szükség van. Nagyon közel a siker” – mondta az olasz szakvezető, aki edzői pályafutása során négyszer emelhette magasba a trófeát.

„A csapat koncentrált és magabiztos. Így is kell játszanunk a szezon legfontosabb mérkőzésén, de nagy tisztelettel kell lennünk az ellenfelünk iránt, akik kiérdemelték a helyüket a döntőben. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nem ez az első alkalom és remélem, nem is az utolsó. A Bajnokok Ligája megnyerése nagyon fontos. Ám bármi is történik holnap a döntőben, ennek a csapatnak a szezonja nagyon sikeres volt” – tette hozzá.

„Mindenki azt hiszi, hogy nagy favoritok vagyunk, de…”

Az AFP beszámolója szerint Nacho, a Real Madrid csapatkapitánya a BL-döntő előtt arról beszélt, hogy magabiztos, de egyben ideges is.

„Több bennünk az idegesség, mint a szezon bármely más pillanatában. Emberek vagyunk, másoknak ez egy nyugodt hét, de nekünk, játékosoknak nem az. Ez egy különleges helyzet, és ettől nem lesz nyugodt” – ismerte el.

A veterán középpályás, Luka Modric kifejtette, bár a Királyi Gárda papíron erősebb a Dortmundnál, mégis úgy közelíti meg a meccset, mintha kiegyenlítettek lennének az esélyek.

„Mindenki azt hiszi, hogy nagy favoritok vagyunk, de mi nem így gondolkodunk. 50-50 az esély, egy nagy csapattal játszunk, amely csodálatos szezont zárt a Bajnokok Ligájában” – szögezte le a horvát.

Ha nyernek a Borussia ellen, Nacho és Modric, valamint Toni Kroos és Dani Carvajal hatszoros Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát, és beérik a madridiak kiválóságát, Paco Gentót, aki egyelőre egyedüli éllovas az elnyert BEK/BL-trófeák tekintetében.

„Nehéz volt elképzelni, hogy eljutunk ehhez a pillanathoz, de itt vagyunk és élvezzük ezt a pillanatot. Remélem, holnap meg tudjuk tenni azt a bizonyos lépést” – tette hozzá Modric.

„Annyiszor megtörtént, hogy nem lehet véletlen”

Szóba került az is, hogy a Real Madrid számos alkalommal állt talpra vertnek tűnő helyzetekben.

„Most inkább megszereznénk a vezetést, ha lehetséges… Ám idén és korábban is már sokszor megmutattuk, hogy ha nem mennek jól a dolgok, a végsőkig küzdünk. Mindig megtaláljuk a módját annak, hogy megfordítsuk a meccset. Folyamatosan megvan ez a mentalitás, ez az elkötelezettség és a harc, de mint mondtam, szívesebben elfogadnánk a vezetést” – mondta Modric.

Ancelotti a nagy feltámadások kapcsán azt mondta: „annyiszor megtörtént, hogy nem véletlen”.

„Ez valami különleges... Talán a történelem, a minőség, a hagyomány, a karakter?” – tűnődött.

A Borussia Dortmund-Real Madrid Bajnokok Ligája döntő szombaton 21 órakor kezdődik a londoni Wembley-ben.