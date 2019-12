Cantonát ezúttal Roberto Carlos váltotta: Megjelent a Még 50 focisztori

Újabb 50 érdekes történet a labdarúgás aranykorából.

Emlékeztek a srácokra, akik tavaly írtak egy retro foci könyvet? Most folytatták: Még 50 focisztori címmel.

Banai Ádám, Bánkuty Tamás és Suchman Péter az 50 focisztori 30-asoknak című debütáló könyvük sikere után idén ismét összedobták a legjobb történeteket az ezredforduló labdarúgásából.

A brazil zászló színeiben pompázó borítón Cantonát Roberto Carlos váltotta idén. A könyv ismét olyan, mint egy 90-es évekbeli kamasz posztergyűjteménye: Baggio, Maldini, Del Piero, Zamorano, és a többiek.

A könyv végigvezet a nagyot alkotó kiscsapatokon (Valencia, Leeds, Deportivo), az egycsapatos legendákon (Francesco Totti, Lampard, a Fergie-bébik), a vándormadarakon (Ibra, Vieri, Rivaldo), és az olyan fantáziacsapatokig, mint a börtönválogatott és a séróválogatott, vagy B-válogatottak.

Találkozhatunk "majdnem legendákkal" (Váczi Zoltán, Sebastian Deisler, Freddy Adu), olyan hídembereknek számító játékosokkal, akik több korszakot is összekötnek, mint például Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Hernan Crespo, Cristiano Ronaldo vagy Ryan Giggs.

A (mez)számmisztika rejtelmeiben is elmerülhettek, Zamorano 1+8-as és Ronaldinho 80-as szerelései között. Kiderül kik találtattak könnyűnek Real mezben, mi történt a magyar gólkirályokkal, kikből nem lett új Maradona és kik szerették el a csapattársuk nőjét!

Az 50 izgalmas retro focisztoriból a karácsonyi időszakig többet is elolvashattok nálunk, a könyvet pedig megtaláljátok a Libriben, ajánljuk jó szívvel ajándéknak is a karácsonyfa alá.

Kezdésnek a "Gigászok mögött: a legjobb mellékszereplők" című írást olvashatjátok

"Nem lehet mindenki a legjobb. Az ezredfordulón azonban még a gigászok árnyékában is hatalmas egyéniségek álltak. Valljuk be, az Oscar-gálán sem a legjobb mellékszereplőnek járó díjat várjuk izgatottan, de ahogy a főszereplőnek is kell beszélgetnie valakivel a filmben, úgy egy aranylabdásnak is kell egy csapattárs, aki labdát szerez. És bizony, minél több aranylabdás van egy csapatban, annál nagyobb értéke van annak a csapattársnak, aki jól telibe tudja rúgni az ellenfél 10-esét a kezdőkörben egy 20 méteres sprint után hátulról. Ebben a fejezetben a középpálya motorjai következnek, akik egyéni elismerést eddig nem kaptak. Eddig!!! Most azonban tessék előkészíteni a lefelé fordított szegfűket és langyos édespezsgőket: következnek a futballvilág legjobb mellékszereplői!

Elsőként jöjjön személyes kedvencem, Alessio Tacchinardi, akinek a magyar nyelvű Wikipédia oldala alig két és fél sorból áll (2019.09.15.). Tacch előbb az Atalantában, majd a Juvéban is együtt dolgozott Lippivel. Ahogy Torinóba került, rögtön be is verekedte magát a kezdőbe: a középpályások közül csak Sousa és Di Livio játszott nála több meccset a bajnoki címet hozó 1994-95-ös szezonban.

Később Buffonnal, Cannavaróval, Nestával, Tottival együtt tagja volt az 1996-os U21-es Európa-bajnok olasz csapatnak. Cesare Maldini a vb-re nem vitte ki, és sajnos a válogatott tornák később is kimaradtak. A Juventusban 11 év alatt olyan társakkal játszott a középpályán, mint Conte, Sousa, Deschamps, Di Livio, Davids, Zambrotta, Camoranesi, Nedved, Zidane, Lombardo, Jugovic. Emellett szezononként átlag 24 bajnokin lépett pályára és 17 trófeát nyert.

Következő jelöltünk Claude Makelele, aki talán a legnagyobb név a listán. Az ő karrierje mutatja be legjobban azt az igazságtalanságot, ami ezt a fajta karaktert sújtja. Csak szólok: ha valaki még mindig játszana FIFA 98-al, akkor Makelelét mindenképpen vegye meg, mert olcsó és nyilván elég jó. Ő volt a Galaktikus Madrid egyetlen labdaszerzője. Emlékszem, a futballvilág egy emberként szisszent fel, amikor a Real elengedte.

Távozása után szegény Cambiasso (de leginkább senki) védekezett a Beckham, Zidane, Figo, Guti-féle középpályán. Meg is lett az eredménye: 4. hely a bajnokságban, majd a kétségbeesett védekező középpályás-keresés szimbólumaként hamarosan Gravesen is magára húzhatta a királyi gárda mezét. Ha már szóba került, a listára kívánkozik Esteban Cambiasso is, aki a Real után az és az argentin válogatott betonbiztos szürke eminenciása volt. Karrierje csúcsaként 2010-ben a Mourinho-féle Interrel megnyerték a Bajnokok Ligáját.

Ray Parlour. A veretlen leggyengébb képességű, ugyanakkor egyik legszerethetőbb figurája. Mit tegyen az ember, ha felmegy a pályára és mellette Vieira, Pires és Ljungberg áll, előtte pedig Wiltord, Henry és Bergkamp? Nem tudom, mert én az általános iskolai focibajnokságokon a fonyódi és a tabi csarnokban uralkodó hangulatot sem tudtam a teljesítményem fokozására felhasználni, de Parlour szerencsére képes volt erre, hiszen ebben a csodakeretben is sokszor szerzett helyet magának a kezdőcsapatban és az állandóságot képviselve több mint 300 meccsen játszott az ágyúsoknál.

Végül következzenek a németek örökös zongoracipelői: Torsten Frings és Jens Jeremies. Brusztolnak, küzdenek, adják tovább a labdát, aztán néha kapnak a nyakukba egy érmet, de még akkor se néznek fel. Frings Ballack örökös árnyékában élt, Jeremiesnek pedig olyan egókat kellett labdával kiszolgálnia, mint Effenberg, Basler, Scholl vagy a válogatottnál Hässler.

Jens amúgy fantasztikus figura, de - talán a sok elfojtás miatt - kissé rácsúszott a rock and rollra futballkarrierje után. Érdemes megnézni a videót, amikor meghívta magához a Die Toten Hosent. Nem elég, hogy valaki BL-döntőben játszik, az élet még azt is megadja neki, hogy kedvenc zenekara a kertjében lépjen fel... Hmmm, őt talán nem is a mellékszereplők között kellene jelölni…"

