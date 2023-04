Busás ajánlattal csábítják a szaúdiak Luka Modricot

A horvát aranylabdás a Közel-Keleten kétszer annyi pénzt kereshetne, mint a Realnál.

Busás ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából az aranylabdás, világbajnoki ezüst- és bronzérmes horvát középpályás, Luka Modric, akinek a szerződése a nyáron lejár a Real Madridnál.

.A spanyol AS értesülései szerint Modric a Közel-Keleten kétszer annyi pénzt kereshetne, mint a Realnál, ugyanis két évre 50 millió eurót ajánlottak neki.

Az nso.hu által szemlézett lap szerint a 37 éves horvát klasszis nincs könnyű helyzetben, hiszen német csapattársával, Toni Kroosszal ellentétben ő továbbra is tagja a nemzeti válogatottjának, amellyel nyáron a Nemzetek Ligájában, illetve az Európa-bajnoki selejtezőn is pályára lépne. Márpedig a középpályás a tavalyi katari világbajnokság után is a megszokottnál nehezebben vette fel a fonalat klubcsapatában.

Az AS cikkében arra emlékeztetett, hogy Modric tavaly februárban beszélt jövőjéről, s akkor leszögezte, hogy Madridban szeretné folytatni, de nem úgy, hogy ajándékba kap éveket, hanem szeretné kiharcolni a helyét a csapatban.

Ugyanakkor a Real tavaly a francia párossal, Eduardo Camavingával és Aurélien Tchouaménivel is megerősítette középpályáját, ráadásul idén nyáron a Borussia Dortmund angol üdvöskéje, Jude Bellingham az első számú célpontja.

A spanyol lap beszámolójában a „spanyol viaszt is felfedezte”: a szaúdiaknak van elegendő pénzük arra, hogy akármelyik játékost meggyőzzék, ahogy történt az a portugálok ötszörös aranylabdás klasszisával, Cristiano Ronaldóval is.

Amint arról korábban már beszámoltunk, az illetékes minisztérium is áldását adta arra a tervre, amely szerint már a nyáron legalább ötven labdarúgót igazolnának Európa élvonalából – nyilván „megfelelő” javadalmazás ellenében –, hogy ezzel is népszerűsítsék a szaúd-arábiai bajnokságot.

