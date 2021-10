Bundesliga: Szoboszlai Dominik első labdaérintéséből zseniális gólt szerzett - videóval

Kinek nem kell ingyen 3,2 millió forint? Regisztrálok és játszom a nyereményért!

Gulácsi Péterrel és Willy Orbánnal a kezdőben futott ki a gyepre a RB Leipzig a Greuther Fürth ellen a Bundesliga 9. fordulójában. A Red Bull Arénában rendezett mérkőzés első félidejének utolsó percéig kellett várni az első gólra, ezt meglepetésre a Fürth szerezte meg Hrgota révén.

A fordulást követően azonban rákapcsolt a Lipcse, Yussuf Poulsen, és Emil Forsberg is betaláltak. 2-1.

A 64. percben Szoboszlai Dominik is lehetőséget kapott, a magyar válogatott középpályás pedig élt is a lehetőséggel, egy percen belül már ott is volt a neve az eredményjelzőn. Szoboszlai Christopher Nkunku beadását passzolta be egy zseniális mozdulattal a hálóba 3-1.

A végén még Hugo Novoa Ramos is betalált Szoboszlai passzából, így a Lipcse magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott otthonában.

RB Leipzig-Greuther Fürth 4-1

A mérkőzés összefoglalója:

