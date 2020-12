Bundesliga: „Szoboszlai a világ futballjának egyik legnagyobb tehetsége”

A német hivatalos oldala jelentős cikket szentelt annak, hogy Szoboszlai Dominik az RB Leipzigbe igazolt. A lap a tél „legforróbb” klubváltásának minősítette a magyar játékos szerződtettését, és úgy fogalmaz, hogy a „világ futballjának egyik legnagyobb tehetségét” szerezte meg a lipcsei klub.

„Nagyon örülök, hogy sikerült a Leipzigbe szerződnöm – idézi az oldal Szoboszlai Dominikot. – A klub a Bundesliga egyik legjobb csapata és a BL-ben is szenzációs volt. A fejlődésem szempontjából is jó helyre kerültem, hiszen egy fiatal, ambíciózus csapatba kerültem, ám mégis olyan együttesről van szó, amely már rengeteg tapasztalatot szerzett. Bízom benne, hogy 2021-ben is ilyen sikeresek leszeünk.”

A lap emlékeztet arra, hogy Szoboszlai a 18. játékos, aki a Salzburgból a Leipzigbe szerződött. Korábban Marcel Sabitzer, Gulács Péter és Dayot Upamecano is ezen az úton járt. Mára mindhárman a német klub meghatározó játékosai, akiket Európa szerte elismernek és nem kétséges, hogy Szoboszlai Dominik is hasonló fejlődésen megy majd keresztül.

„Dominik rendkívüli képességekkel rendelkezik, és a középpályán bármelyik posztján játszhat. Kétlábas, a lövései, a szabadrúgásai nagyon veszélyesek, sokat tesz majd hozzá a játékunkhoz” – mondta a Leipzig sportigazgatója Markus Krösche.

„Szoboszlai kivételes tehetség – írta Dárdai Pál. – Igazi játékmester, és csak néhány embernek van ilyen gyorsasága és rúgótechnikája.”

A német bajnokság oldala szerint Szoboszlai jobb lába kiemelkedő és emlékeztet a lap arra, hogy a válogatottban miden gólját a tizenhatoson kívülről szerezte.