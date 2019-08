Bundesliga: Sallai a cserepadon ült, Szalai a keretben sem volt

Nem alakult jól a hétvégi forduló a magyar játékosok számára.

Az Augsburg az újonc Union Berlint fogadta a 2. fordulóban. A találkozó első és második félidejében is egy-egy gól született, először Vargas, majd Andersson talált be, így a felek 1-1 ponttal gazdagodtak a találkozót követően. A Düsseldorf a Leverkusen együttesével mérkőzött meg. A vendégek nem adtak sok esélyt a Düsseldorfnak, már 39 perc elteltével 3 gól volt az előnyük, ami elég volt a mérkőzés végéig, hiszen a hazaiaktól csak Morales talált be.

A Mainz a Mönchengladbach-kal csapott össze szombat délután. A vezetést a Mainz szerezte meg Quaison révén, a 31. percben Lainer egalizált. A második félidő hajrájában Plea három perc alatt duplázott, így megnyerte a mérkőzést a Gladbach-nak.

Az újonc Paderborn együttese a Freiburgot látta vendégül, amelynél Sallai Roland a cserepadon ülte végig a mérkőzést. A találkozó elején gyors gólváltás volt a felek között, Mamba és Waldschmidt rezgették meg a hálókat. A 40. percben Petersen is betalált a vendégeknél, így ők mehettek előnnyel szünetre. A találkozó hátralévő részében már csak a hosszabbításban esett gól, ekkor a csereként pályára lépő Kwon Chang-Hoon talált be, így a Freiburg 3-1-re nyerte meg a mérkőzést.

A Hoffenheimnél pedig a keretben sem kapott helyet Szalai Ádám a Werder Bremen ellen, annak ellenére, hogy a Német Kupában gólt szerzett, és a tizenegyesét is értékesítette a büntetőpárbajban. A találkozón sok ideig még kaput eltaláló lövés sem volt, de a 43. percben Fülkurg egy szöglet utáni fejessel megszerezte a vezetést a brémaiaknak. A második játékrész elején 5 perc alatt fordított a : Bicakcic és Bebou találtak be. Ekkor még nem volt vége a gólok sorának, hiszen Yuya Osako eredményes volt, míg Kadebarek a 87. percben szerzett gólt, így Hoffenheim otthon tartotta a 3 pontot.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

A JÁTÉKNAP EREDMÉNYEIÉRT KATTINTS IDE!