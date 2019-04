Bundesliga: Megizzadt, de végül behúzta a három pontot a Bayern München

Hazai pályán győzött a német listavezető.

Szombaton délután folytatódtak a küzdelmei, ezúttal a 30. forduló mérkőzéseivel.

A listavezető a Werder Brement fogadta, s bár a tabellán elfoglalt helyük alapján sima hazai győzelem volt várható, azért óvatosnak kellett lenniük a bajoroknak, hiszen a brémaiak is pazar formában fociztak az elmúlt hetekben.

A találkozó első félórájához közeledve nem sok minden történt, de a 26. percben óriási helyzet adódott a hazaiak előtt: Thiago löbbölte a labdát a védelem mögé, ahol Gnabry érkezett és fordulásból, 10 méterről kapásból lőtt, de Pavlenka lábbal bravúrral védett.

Kb. ezzel el is mondtuk az érdemi történéseket az első 45 percről, a fordulást követően azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolat a Bayern: az 51. és 56. perc között kétszer is Gnabry, illetve egyszer Lewandowski is nagy helyzetbe került a kapu előtt, de Pavlenka mindhárom alkalommal a helyén volt.

Aztán az 58. minutumban megfogyatkoztak a vendégek, amikor Veljkovic megkapta második sárga lapját.

Innentől pedig már nem volt megállás: előbb a 70. percben még Müller fejjel ziccerben hibázott, a 75. percben azonban már vezettek a hazaiak, amikor 20 méterről Süle lőtt, a labda pedig egy védőn megpattanva a bal alsóba vágódott. 1-0

A hajrá felé közeledve Lewandowski kétszer is eldönthette volna a meccset, de előbb a kapufát találta el, majd óriási helyzetben a keresztléc fölé durrantott.

Az eredmény azonban már nem változott, a Bayern 1-0-ra nyert, amellyel 4 pontra növelték előnyüket a Dortmunddal szemben, a Bremen pedig a 8. helyen a tabellán.

