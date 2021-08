Bundesliga: lesz-e trónfosztás?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Pénteken a hihetetlen iramú meccsnek ígérkező Mönchengladbach–Bayern München összecsapással indul útjára a labda az egyik legkiegyenlítettebb élbollyal rendelkező topligában.

Azonban a tabella alsó felére is érdemes lesz kacsingatni, ugyanis Fürth-Bochum duó megismételné a Stuttgart és a Bielefeld tavalyi bravúrját: bennmaradnának feljutó csapatként. Mégis az Unibet a két újonc kiesését tartja a legvalószínűbbnek; a Fürth esetében 1,85-szörös, míg a Bochumnál 2,5-szörös pénzt fizet, ha a másodosztályba kerülnek. Az Arminia Bielefeld alakulatánál rezeghet még a léc; 2020-21-ben mindenki biztos utolsóként számolt velük, ám többek közt Stefan Ortega kapus élete idényét tudhatta magáénak, így a vonal fölött végezetek. Másodjára még komolyabb munka lesz a Bielefeldnek, hogy megtartsa a Bundesliga-tagságát. Az Unibet 3.5-szörös odszot ad a kiesésükre.

A két klublegenda, Timo Horn és Jonas Hector vezérletével a Köln nem bízta a véletlenre, hogy melyik osztályban kezdje az új szezont. A Bundesliga-osztályozó visszavágóján 5-1-es csapást mért a Holsten Kielre. Látva a kölni játékosokban azt a tüzet, amellyel az életükért küzdöttek a májusi véghajrában, nem csoda, hogy a Köln kizúgására már 5-szörös szorzót ad az Unibet; akárcsak az Augsburgéra.

Ezzel ugorjunk is a mezőny tetejére. Mint minden évben, most is ugyanaz a kérdés: lesz-e a végre trónfosztás a Bundesligában, vagy a 2021-22-es szezonban is a Bayern München ül fel a trónra? Megszokhattuk, hogy a Bayern mögött elképesztően szoros a küzdelem az európai helyezésekért. De sok évnyi reménykedés, illetve ígérgetés után számos kihívónak növelte az esélyeit egy nem mindennapi tényező; mégpedig az, hogy majdnem az összes német topcsapat (Dortmund, Frankfurt, Mönchengladbach, Bayern, Lipcse) közvetlen riválistól szerezte új edzőjét, ami bajnoki címért folyó küzdelemnek jót fog tenni. A Wolfsburg és a Leverkusen szintén új szakvezetőt mutatott be a nyáron.

A Dortmund (8-szoros Unibet-szorzó a bajnoki címre) számított az utóbbi években a bajorok első számú ellenfelének. Tuchellel, Favre-ral és Terziccsel is próbálta a Klopp-pot idéző futballt játszani; most a sárga-feketék abban bíznak, hogy Marco Rose-val sikerül hosszútávon is úgy teljesíteni, mint régen a Klopp-érában.

Jóllehet valós potenciált sokkal inkább az RB Leipzigben (12-szeres idei bajnoki szorzó) láttunk a Salátástál megszerzésére mostanában, mint a BVB-ben. A sokoldalú támadósorral rendelkező együttes irányítását a Red Bull-iskola neveltje, Jesse Marsch vette át. Julian Nagelsmann alatt talán egy túlságosan stabilan játszó gárda alakult ki, a rangadókon elért megannyi iksz sokat számított a végelszámolásban, pedig a Lipcsében meg volt minden, hogy az elmúlt kiírásokban átvegye a stafétát a bajoroktól. És jelenleg is megvan.

1,2-szeres pénzt fizetve, a Bayern természetesen toronymagas esélyese az új bajnokságnak is. A münchenieknek épp elégszer volt problémás a szezonkezdetük, így valószínűleg az újabb Bundesliga-aranyra sem lesznek hatással a mostani bizonytalanságok.

