Bundesliga: Idegenben nyertek Gulácsiék, hazai pályán kaptak ki Dárdaiék

Felemásan szerepeltek a magyaros csapatok.

Szombaton délután a 28. forduló mérkőzéseivel folytatódtak a küzdelmei.

A Dárdai Pál által dirigált Hertha ezúttal a Fortuna Düsseldorfot fogadta.

A vendégek szerezték meg a vezetést a 35. percben Raman révén, de a berliniek gyorsan válaszoltak, amikor a 42. percben Marko Grujic is betalált, akiről alább olvahatjátok a héten publikált portrénkat.

Goal portré: Marko Grujic, akit Dárdai Pálék Liverpool helyett Berlinben marasztalnának

Aztán a fordulást követően ismét a Düsseldorfnál volt az előny, mivel Raman a 61. minutumban is eredményesnek bizonyult.

Az állás a végéig nem változott, a Fortuna Düsseldorf 2-1-re nyert, amellyel feljöttek a 10. helyre, éppen mai ellenfelüket, a Herthát megelőzve.

A dobogó harmadik fokán álló Leipzig a Leverkusen vendége volt ezúttal.

A lipcseieknél ezúttal is a kezdőben szerepelt Gulácsi Péter és Willi Orban is, és egy igencsak mozgalmas első félidőt produkáltak a csapatok, ugyanis Havertz előbb büntetőből, majd akcióból is betalált a hazaiaknál, amelyre Sabitzer válaszolt a túloldalon.

A fordulást követően egalizált a Leipzig Werner 64. percben szerzett találatával, sőt, a 71. minutumban Forsberg büntetőjével már vezettek is.

A három pont sorsa pedig a 83. percben dőlt el, amikor Cunha is betalált, kialakítva a 4-2-es végeredményt a Leipzig javára.

Ez pedig azt jelenti, hogy Gulácsiék a Frankfurt előtt 3 pontos előnnyel a dobogó harmadik fokán, a Leverkusen pedig a 8. helyen a tabellán.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

A Bundesliga szombat délutáni eredményei:

1 - 2 Düsseldorf

Leverkusen 2 - 4

A cikk lejjebb folytatódik

Schalke 1 - 2 Frankfurt

VfB Stuttgart 1 - 1 Nürnberg

Wolfsburg 3 - 1 Hannover