Bundesliga: Gulácsi az év kapusa a szakportál szerint

Gulácsi Péter is bekerült az egyik legnevesebb német labdarúgó-szakíró, Raphael Honigstein év csapatába a Bundesligában.

A The Athleticen megjelent publikációban a szerző a 2004 és 2008 közötti Petr Cechhez hasonlítja az kapusát, és nemcsak azért, mert a hajviseletük hasonló, hanem mert nyugalmat sugároz a védelemnek, felkészült a váratlan szituációkra, és technikai képzettsége sem utolsó.

Az indoklásban arra is kitér Honigstein, hogy a magyar válogatott kapusának védési mutatója (a kapura tartó lövések 73 százalékát hárítja) ugyanolyan, mint Manuel Neueré ( ) és Yann Sommeré (Borussia Mönchengladbach), ám 3.6 góllal kevesebb gólt kapott, mint az várható volt a statisztikák alapján.

A svájci játékosnál ez a szám 6.1, de ahogy az író jegyzi: ő nem annyira stabil a beadásoknál és a tizenhatoson kívül, mint Gulácsi.

A summázásban megemlíti azt is, hogy Gulácsinak is köszönhető, hogy a Leipzig hazai pályán és idegenben is ikszelt a Bayernnel a német élvonalban, a Bajnokok Ligájában pedig bejutott a negyeddöntőbe.

Az év csapata a Bundesligában a The Athletic szerint:



Gulácsi – Tapsoba, Upamecano, Hummels – Hakimi, Thiago, Havertz, Davies – Sancho, Lewandowski, Werner

