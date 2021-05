Buffon folytatja? – több ajánlata is van a világbajnok kapusnak

A világbajnok kapus még mindig nem hozott döntést a jövőjét illetően, de úgy tűnik, a visszavonulás még várat magára.

Úgy tűnik, hiába távozik a Juventustól Gianliugi Buffon, negyvenhárom évesen is folytatja játékos pályafutását. Minden idők egyik legjobb kapusa nem olyan régen jelentette be, hogy a bajnokság végén elhagyja a torinói alakulatot – immáron másodszor teszi ezt meg.

Jelenleg pedig úgy tűnik, nem kíván nyugdíjban vonulni, célja, hogy a következő szezonban is ott álljon valamelyik csapat kapujában. Egy olasz portálnak úgy fogalmazott: „20-25 nap kell, hogy meghozzam a döntést a jövőmmel kapcsolatban!”

„Vannak ajánlataim, de tudni szeretném, hogy van-e akaratom, motivációm a kemény munkához, ahhoz, hogy újra Buffon lehessek. Háborúba nem lehet egyedül menni: mindig próbáltam motiválni másokat, és ha most más motiválna engem, azt örömmel venném. Ha nem így lesz, akkor abbahagyom a játékot.”

Gianluigi Buffon az olasz válogatottban 176 alkalommal lépett pályára – ezzel rekorder. A világ legdrágább kapusa lett, amikor Parmából a Juventushoz szerződött. 17 évet töltött Torinóban, majd 2018-ban a Paris Saint Germainhez igazol, ahonnét egy évvel később visszatért a Zebrákhoz. A Juventus mezét 684 alkalommal viselte, tíz olasz bajnoki címet nyert, négy olasz kupát is, és háromszor védett Bajnokok Ligája döntőben. A váltás legfőbb oka, hogy egyértelműen Wojciech Szczesny mögé szorult a házi rangsorban.

„Nagyon jó élmény volt ismét a Juventusban játszani, de még egyszer szeretném próbára tenni magam!”

„A Juventus iránti tiszteletemet mutatja, hogy 41 évesen is vállaltam, hogy csak második választás legyek. Midig is támogattam a csapatot, ezt kérték tőlem, én pedig meg is tettem, mert szeretem a klubot, és a csapattársaimat!”

