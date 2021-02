Budafok-Puskás Akadémia előzetes

Egy héttel ezelőtt egy fordulatos, ötgólos mérkőzésen kulcsfontosságú győzelmet aratott a Budafok a Honvéd otthonában, amellyel elmozdult a kieső helyről, sőt a Kisvárdán vereséget szenvedő ZTE-t is megelőzték. Az újonc ma az ezüstéremre pályázó Puskás Akadémiát fogadja és a tegnapi eredmények ismeretében óriási esélyük nyílhat arra, hogy meglépjenek a Honvédtól. Ugyanúgy nagy lehetőség a mai mérkőzés a felcsútiak számára, hiszen a Fehérvár tegnap ismét vereséget szenvedett.

A Honvéd tegnap este kikapott a Ferencvárostól, így egy a Budafok ha legyőzné ma a Puskás Akadémiát, már négy ponttal lenne a vonal fölött. Egy hete talán a szezon egyik lefontosabb győzelmét aratta Csizmadia Gábor csapata, most a sikerre építkezve készülhetnek egy jelenleg jobb erőkből álló gárda ellen. A vezetőedző optimista, hiszen végre minőségi munkát tudtak végezni a hétközben, mivel a héten nem kellett sem korábbról elmaradt bajnokit pótolni, sem kupameccset játszani.

"A tavaszi szezon kezdete óta nem volt még olyan, hogy egy teljes hét rendelkezésünkre állt a munkához. Azért is érzem hasznosnak, hogy több idő jutott az edzésmunkára, mert januárban új játékosok érkeztek hozzánk, akikkel eddig nem sok időnk volt begyakorolni bizonyos taktikai elemeket. A Budapest Honvéd elleni győzelem után két nap pihenőt kaptak a srácok, kedd óta pedig teljes erőbedobással készülünk a hétvégére" - mondta klubja hivatalos honlapjának nyilatkozva a szakember a budafokimte.hu-nak.

Novemberben három góllal győzött a Puskás hazai pályán, Csizmadia bízik benne, hogy ezúttal jobb eredményt fognak elérni, mint Felcsúton.

"Abban bízom, hogy az eredmény szempontjából mindenképp más mérkőzés lesz, mint a novemberi 0-3. A felcsútiak játékosállományuk minőségének megfelelően szerepelnek, engem nem lep meg, hogy a tabella második helyén állnak. Ettől függetlenül sokszor bizonyítottuk már, hogy ha odatesszük magunkat és képesek vagyunk 90 percen keresztül koncentrálni, akkor bárkivel képesek vagyunk felvenni a versenyt."

Ha Budafok előtt nagy esély a Honvéd a tegnapi veresége, ugyanez elmondható a Puskás Akadémiáról, amely a MOL Fehérvár FC újabb vereségét követően akár hat pontos előnybe is kerülhet az ezüstéremért folytatott küzdelemben. A felcsútiak már öt mérkőzés óta veretlenek, egy hete a Paks ellen győztek egy ötgólos mérkőzésen. Hornyák Zsolt a csapat vezetőedzője klubja hivatalos honlapjának elmondta, hogy nagyszerű a csapata hozzáállása és nagyon örül a tavaszi jó szereplésnek.

"Az utóbbi időben úgy sikerültek a mérkőzések, ahogy elterveztük – mind taktikailag, mind eredményben. A legfontosabb, hogyan teljesítenek a játékosok a pályán, s most azt kell mondanom: eddig csillagos ötöst érdemelnek. Nagyszerű a fiúk hozzáállása, pozitív konkurenciát jelentenek egymásnak, s így szükség esetén nyugodtan tudok változtatni anélkül, hogy az a minőség rovására menne. Akik adott esetben csereként kapnak lehetőséget, éppúgy megállják a helyüket, mint a kezdőcsapat tagjai. Úgyhogy most az a kellemes gondom adódott, hogy nem tizenegy játékosra számíthatok, hanem az egész keretre, bárkit be tudok állítani a csapatba, ha úgy hozza a sors. Nagyon örülök a jó formának –most az a feladatunk, hogy ezt az állapotot stabilizáljuk. Őszintén remélem, a szezon végén még hosszabb nyerő szériáról beszélhetünk majd" - mondta a szakember a pfla.hu-nak nyilatkozva.

A Budafok-Puskás Akadémia mérkőzést 14:30-tól rendezik, melyet élőben közvetíti a Duna World, valamint az M4Sport+.