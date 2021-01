Bruno kiejtette a gyengélkedő Liverpoolt az FA-kupából

Jürgen Klopp csapata a bajnoki gyengélkedés után a FA-kupában is kudarcot vallott - sorozatbeli ötödik nyeretlen PL meccse után vasárnap este a ejtette ki a Liverpoolt 3-2-re.

A zöld mezben pályára lépő liverpooliak Salah szép emelése révén megszerezték a vezetést, de Greenwood és Rashford góljaival fordítottak a Vörös Ördögök. Az egyiptomi a második félidőben egyenlített, de a csereként beállt Bruno Fernandes szabadrúgásból szerzett találatának köszönhetően végül a Manchester United jött ki győztesen a párbajból és jutott az FA-kupa nyolcaddöntőjébe.

FT at old Trafford Manchester United 3-2 , Bruno Fernandes with a stunning pen (freekick) to win it for United #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/9z8q5LmAAz