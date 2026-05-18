Egy gólpassz kell ahhoz, hogy Bruno Fernandes lepipálja a Premier League két örökös csillagát

A Manchester United egy gólgazdag mérkőzésen győzte le 3–2-re a Nottingham Forestet a Premier League 37. fordulójában. Alighanem csak tovább fokozta a Vörös Ördögök drukkereinek örömét, hogy Bruno Fernandes egy újabb gólpasszt osztott ki a találkozón, már a huszadikat a szezonban.

Ez azt jelentette, hogy beállította Thierry Henry és Kevin de Bruyne korábbi rekordját, ám a portugál középpályás természetesen szeretné megelőzni a két riválist. Ehhez az utolsó fordulóban, a Brighton ellen szintén gólt érően kell előkészítenie.

"Nagyon büszke vagyok – kezdte Fernandes. – Thierryről és Kevinről beszélünk, a Premier League két meghatározó játékosáról, és nagyon hálás vagyok, hogy velük kerülhettem egy szintre. Ez egy büszke pillanata számomra.

Reméljük, összejön [a 21. gólpassz - a szerk]. De ha mégsem, akkor is elégedett leszek, mert korábban még a húsz asszisztot sem értem el. Még a 19-et se, szóval annak ugyanúgy örültem volna, ha annyival fejezem be az idényt"

– idézte a manchesteriek csapatkapitányát

