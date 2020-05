Bruno Fernandes a „vörös ördögök” Iniestája lenne

Bruno Fernandes, a portugál középpályása az FC korábbi sztárját, Andrés Iniestát magasztalta, valamint arról is beszélt, hogy számára minden egyes mérkőzés egy csata.

A portugál futballista hosszú huzavona után január végén került a Manchester Unitedhez, amelynek játékát egy csapásra feljavította, s őt rögvest megválasztották a PL-ben a hónap legjobbjának.

A cikk lejjebb folytatódik

Az MU-nál kilenc tétmeccsen három gól és négy gólpassz a mérlege, érkezése óta az addig botladozó együttes nem ízlelhette meg a vereség keserű ízét.



A Manchester United hivatalos oldalán lévő kérdezz-felelek során példaképeként az FC Barcelona korábbi kiváló irányítóját nevezte meg. Érzése szerint az ő szerepkörében tudna még jobbá válni.



„Iniesta volt az, akinek a játékát csodáltam, és akit követni akartam, mert ő elegye volt a nyolcas (belső középpályás) és a tízes (irányító) posztnak. Ezen a területen lehetnék még jobb. Olyan játékos, aki mindig szereti, ha nála van a labda, és aki mindig képes felvállalni a rizikósabb döntéseket is. Szerintem ebben Iniesta volt a világ egyik legjobbja” – felelte Bruno Fernandes.



„Számomra döbbenetes, hogy Iniesta Aranylabda nélkül fejezi be a karrierjét. Azok után, hogy mennyi mindent megnyert, ezt nehéz megértenem” – tette hozzá az irányító.



A 25 éves portugált arról is faggatták, hogyan jellemezné magát játékosként:



„Harcos, mert számomra minden mérkőzés egy csata. Ki kell menned a pályára és le kell győznöd az ellenfelet. Minden tisztelettel együtt, mert az ellenfeledet tisztelned kell, de le kell győznöd. Ha ez nem sikerül, ők győznek le titeket. Nem számít, ki áll veled szemben. Ha a barátod – mert van néhány barátom a PL-ben –, akkor ellene, nem számít. Abban a pillanatban én leszek a lehető legnagyobb ellenségük” – foglalta össze.

Több csapat

Forrás: nemzetisport.hu