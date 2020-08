Brazil utánpótlás-válogatott játékost igazolt a Fehérvár

Utánpótlás-válogatott brazil játékost igazolt a MOL Fehérvár – jelentette be a klub honlapján.

Alef dos Santos Saldanha 1995. január 28-án született Nova Odessában, Brazíliában. Pályafutását a Ponte Preta együttesében kezdte, 2015 óta a portugál Braga játékosa. Az elmúlt években kölcsönben szerepelt a katari Umm Salal, a ciprusi Apollon Limassol és az APOEL csapatában, valamint egy szezont töltött az AEK Athénnél. A görög gárda tagjaként pályára lépett a Vidi ellen is 2018-ban, a rájátszásában. A brazil U20-as válogatottal ezüstérmes volt a 2015-ös U20-as világbajnokságon. 5 mérkőzésen szerepelt a tornán, többek között a elleni meccset is végigjátszotta. Az elmúlt három évben kétszer szerepelt az EL csoportkörében (az Apollon és az APOEL játékosaként), egyszer pedig a BL csoportkörében (az AEK futballistájaként). Az EL-ben pályára lépett többek között az Olympique Lyon, az Everton, az Atalanta, a Sevilla FC, az FC Basel, míg a BL-ben az Ajax és az FC ellen is.

A 186 cm magas védekező középpályás a 95-ös mezt viseli majd.

"Nagyon fontos pozícióba érkezett Alef, aki több csapattal is szerepelt a Bajnokok Ligája és az csoportkörében, komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, nagy erősítés a megszerzése. A középpályán jó minőségű játékosaink vannak, de úgy éreztük, hogy ezen a poszton további erősítésre van szükségünk, ezzel is növelve a versenyhelyzetet. Régóta figyeltük a játékát, többször láttuk élőben is. Filipe Oliveira segítségével jelen vagyunk a portugál, illetve a spanyol piacon is, ami egy kiaknázatlan terület a magyar klubok számára, így külön öröm, hogy ezúttal Portugáliából, egy élklubtól tudtunk igazolni" - mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

"Boldog vagyok, hogy a Vidiben folytathatom a pályafutásomat, remek lehetőség előtt állok. További trófeákhoz szeretném segíteni a klubot a játékommal. Minden meccsen győzni akarok, ezt láthatják tőlem a szurkolók, amikor pályára lépek! A stadionon kívül, a városban is biztosan összefutunk majd a drukkerekkel, hiszen Székesfehérváron szeretnénk élni a feleségemmel és a kislányommal" - nyilatkozta a klub oldalának Alef.