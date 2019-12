Bravúros orosz-veréssel zárta az évet a futsalválogatott

Visszavágtunk a tegnapi szoros vereség után.

A magyar és az orosz férfi futsalválogatott hétfőn remek meccset vívott egymással Veszprémben, a mieink kétszer is egyenlítettek a világ egyik legjobb csapata ellen, az oroszok azonban végül igazolták klasszisukat és 3-2-re megnyerték a találkozót.

A keddi visszavágóra is megtelt a veszprémi Március 15. úti Sportcsarnok, és a magyar válogatott ismét remek teljesítménnyel rukkolt elő. Az első percekben az oroszok támadtak többet, de a magyar csapat kiválóan védekezett, a végig nagyszerűen védő Alasztics Marcell pedig minden lövést megfogott, számolt be minderről az mlsz.hu.

A 10. percben addigi legnagyobb lehetőségünkből megszereztük a vezetést, Dávid Richárd lőtte ki a jobb oldalról a jobb alsó sarkot (1-0). A gól után feljavult a támadójátékunk, Tatai József kétszer is közel járt a gólszerzéshez, majd Dróth Zoltán lövését követően a kapufát súrolta a labda. Az oroszok sem tétlenkedtek támadásban, folyamatosan tesztelték Alaszticsot, aki továbbra is állta a sarat, és mindent védett, ami kapura ment.

A szünetig nem született újabb találat, egygólos vezetéssel mentünk pihenőre. A fordulás után az oroszok igyekeztek nyomást gyakorolni a kapunkra, voltak is lehetőségeik szép számmal, de Alasztics ellenszerét továbbra sem találták, kapusunk bravúrokat is bemutatva őrizte meg kapuját a góltól. A mieink előtt is adódtak lehetőséget, a labdaszerzéseket követő megindulások végén több ziccert is kialakítottunk (a legnagyobbat a 25. percben, amikor Rábl János közeli lövését védte a vendégek kapusa), de a befejezések nem voltak kellően pontosak.

A 33. percig bírtuk a nyomást, ekkor az oroszok bevették a csereként beálló Sásdi Bálint kapuját. A 36. percben visszaszereztük az előnyt, egy jobb oldali szöglet után a visszagurított labdát Dávid Richárd bombázta elemi erővel 11 méterről a kapu jobb oldalába (2-1). A gól után az oroszok rögtön átálltak öt a négy elleni játékra támadásban, a mieink hősiesen védekeztek, amikor nem tudtuk megakadályozni a lövést, Sásdi is bemutatott egy-két nagy védést. Az oroszok hiába igyekeztek, nem tudtak egyenlíteni, a magyar csapat nagy bravúrt végrehajtva 2-1-re legyőzte a világ egyik legjobb válogatottját.

– Játékban jobban tetszett a hétfői mérkőzés, de óriási küzdeni tudásunknak köszönhetően most sikerült bravúrt elérnünk. Az oroszok a mai meccsen jóval nagyobb energiákat mozgósítottak, már az elején szerették volna eldönteni a találkozót, emiatt kevesebb időnk, területünk és lehetőségünk volt a támadásokra. A védekezéssel végig elégedett voltam, de elsősorban a példás küzdőszellem miatt érdemlik meg a fiúk ezt a győzelmet. Büszke vagyok a csapatra, a vb-selejtezők után jó visszajelzés volt ez a találkozó, hogy a januári Eb-selejtezőKig ezen az úton kell tovább haladnunk – értékelt a mérkőzés után Turzó József szövetségi kapitány.

