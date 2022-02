Botrányt okoztak a Leeds szurkolói, komoly büntetés várhat a csapatra

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nézőtéri rendbontások sorozata miatt vizsgálatot indított az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) a Leeds-Manchester United bajnokin történtek miatt. A 4-2-es vendéggyőzelmet hozó összecsapáson mindkét klub szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, ám a hazai szurkolók még ennél is továbbmentek: a Vörös ördögök játékosait gólöröm közben megdobálták (így járt Maguire és Fred is), Elangát pedig ápolni is kellett, miután egy tárggyal eltalálták a fejét.

A mérkőzés végén egy hazai szurkoló megpróbált a pályára is bejutni, azonban nem jutott át a biztonságiak falán. Apropó biztonság: a két klub 19 év után először játszott úgy bajnokit, hogy az Elland Road lelátóin a hazai fanatikusok is megjelentek, emiatt 900 rendőr szolgált az összecsapáson, ami új angol rekordnak számít.

A szövetség Paul Tierney játékvezető jelentése és a rendelkezésre álló felvételek alapján dönt majd a lehetséges szankciókról.

