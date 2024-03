Botrányba keveredett a transzferguru: ügynököktől kap pénzt a munkájáért?

Ez nem újságírás, ez egy üzlet – állítja Fabrizio Romano munkásságáról a dán sportlap.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano mögött álló cég azzal az ajánlattal lépett kapcsolatba klubokkal és ügynökökkel, hogy azok vásároljanak „népszerűsítést”, reklámot a sportújságírótól – állítja az általa megszerzett dokumentumokra hivatkozva a dán Tipsbladet sportlap.

Fabrizio Romanót a világ első számú átigazolási szakértőjeként tartják számon, rendszerint pontosnak bizonyulnak az értesülései arról, hogy egy-egy játékos hova igazol majd.

A dán Tipsbladet zsurnalisztája, Troels Bager Thögersen, ugyanakkor egy példát hozva figyelmeztet, érdemes kritikusan is szemügyre venni az olasz tevékenységét.

„Romano szerdán hozta a hírt, miszerint Roony Bardghji jelenleg azért nem játszik az FC Köbenhavnben, mert nem akar a klubbal tárgyalni a 2025-ben lejáró szerződésének meghosszabbításáról. A Tipsbladetnek a csapat határozottan tagadta, hogy igaz lenne a történet.”

A 18 éves játékos valósággal berobbant a köztudatba, 30 meccsen 11-szer talált be a dán bajnokságban. A svéd támadó azonban a novemberi, Manchester United elleni, 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccsen szerzett győztes góllal került igazán a figyelem középpontjába.

A transzferguru szerint mellőzésének oka az, hogy nem áll szándékában új, hosszú távú szerződést aláírni – nyártól már csak 18 hónap lesz hátra a szerződéséből, és több topklub is figyeli őt. Ha a szélső nem ír alá új megállapodást, akkor a dán csapatnak el kell adnia, hogy pénzt lásson utána.

Az átigazolási piaccal másfél évtizede foglalkozó Thögersen azonban óvatosságra intett mindenkit Romanóval kapcsolatban.

„Tudom, hogy Fabrizio Romanót imádják az emberek, ám el kell mondanom, hogy gyakran jár ügynökökhöz megbízásokat teljesíteni, és onnan szerzi az információit. Úgy tűnik, hogy Bardghji esetében is a hátország érdeke, hogy nyomást gyakoroljon a Köbenhavnra. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy Neestrup (az FC Köbenhavn vezetőedzője – a szerk.) nem a legjobb csapatát küldi a pályára” – fogalmazott a dán.

A koppenhágaiak trénere, Jacob Neestrup a bold.dk újságírójának, Daniel Nöjsen Fallahnak adott interjújában is határozottan tagadta Romano állításait.

A Tipsbladet állítása szerint olyan dokumentumokat is megszerezett, amelyekből kiderül, hogy a Fabrizio Romano mögött álló cég klubokat keresett meg azzal az ajánlattal, hogy publicitást, népszerűsítést vásárolhatnak tőlük. A lap szerint ez a gyakorlatban nagyjából úgy nézhet ki, hogy miután a klubok vagy az ügynökök fizetnek, az olasz transzferguru megoszt egy általa kreált átigazolási hírt a több mint 20 millió követőjével, ezzel reklámot biztosítva az adott egyesület és a játékos számára.

„Sokat elárul, hogy a Romano mögött álló cég a jelek szerint klubokkal próbál partnerséget kötni. Szóval nem kell mindig elhinni, amit mond, mert lehet, hogy kereskedelmi szándékkal mondja. Ez nem újságírás. Ez egy üzlet, ahol a kluboknak és az ügynököknek is fizetniük kell a nyilvánosságért. Azt hiszem, ebben az esetben nem szabad elfelejtenünk, hogy aminek újságírásnak kellene tűnnie, azt valójában tiszta, kereskedelmi érdekek vezérelhetik” – állítja Troels Bager Thögersen.

A Tipsbladet ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nincs tudomása arról, hogy a fent említett konkrét esetben bármit is fizettek volna Roony Bardghji közösségi médiában való megemlítéséért.

A dán sportoldal felvette a kapcsolatot Fabrizio Romanóval, aki jelezte, nem kíván nyilatkozni neki.

Az olasz transzferguruval tavaly augusztusban a Sportál készített exkluzív interjút, amelyben ugyancsak szóba került: pletykálják, hogy ügynököktől kap pénzt a munkájáért.

„Nincs mit rejtegetnem. Szerintem kívülről is látszik, hogy naponta húsz órát töltök telefonálással. Ha tényleg olyan könnyű lenne ez a szakma, hogy az átigazolási hírek megszellőztetéséért az ügynököktől és a játékosoktól kapnék pénzt, akkor már két-három éve vissza is vonulhattam volna. A valóság viszont az, hogy még egyetlen eurót sem kaptam ezekért a hírekért, sem a futballistáktól, sem pedig a menedzsereiktől. Sosem fogadnék el tőlük pénzt, nem lenne semmi értelme. Először is, amint pénzt fogadsz el a labdarúgás világában dolgozó emberektől, abban a pillanatban eladtad a becsületed. Onnantól ők mondják meg, hogy mikor és mit írhatsz meg. Utána már nem az igazságot publikálod, hanem azt, amit ők kérnek tőled – ez nálam nem férne bele. Azt írom ki a közösségi felületeimre, amit én akarok, nem pedig azt, amit mások akarnak. Arról nem is beszélve, hogy bármilyen pénz elfogadása illegális. Szóval, akik a közösségi médiában ilyen kijelentésekkel dobálóznak, azok bizonyítsák be, hogy igazat mondanak. Amint előállnak a bizonyítékkal, ígérem, hogy befejezem. Csakhogy ez sosem történhet meg, mert ahogy mondtam, nincs mit titkolnom” – mondta akkor.