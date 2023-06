Botrányba fulladt több magyar csapat utánpótlás-tornája Ausztriában!

Eltűntek a szervezők és a játékvezetők is.

A Kecskeméti TE három korosztályos csapata (U11, U10, U9) is részt vett az elmúlt hétvégén az ausztriai Champions Trophy-n, mely hosszú évek óta az egyik legrangosabb és legnagyobb mezőnnyel működő utánpótlás torna a régióban, azonban a klub honlapjának beszámolója szerint amilyen nagy élményekkel indult az esemény, olyan csalódást keltően ért véget.

A lila-fehérek a két napos tornát szombaton kezdték el, de már akkor is érezhető volt, hogy valami nincs rendben a szervezéssel - írja a kecskemetite.hu.

Egyes kluboknak már a hotel foglalás kapcsán problémákkal szembesültek a helyszínen, majd menet közben egyszerűen eltűntek a szervezők és a játékvezetők is. Vasárnap reggelig még kérdés volt, egyáltalán folytatódik-e a torna, ám végül erre nem került sor.

"A Champions Trophy egy hosszú és sikeres múltra visszatekintő torna, melyen már tavaly is részt vettünk. Akkor nagyon szép élményekkel gazdagodtak a gyerekek, színvonalas szervezés mellett nagyon nívós mezőnyben szerepelhettek, így már akkor eldöntöttük, hogy ebben az évben is nevezni fogunk. Egy olyan tornáról beszélünk, melyen 250 csapat, nagyjából 3500 gyerek lépett pályára, a Juventus, a Benfica vagy éppen az Atletico Madrid is a mezőny tagja volt, mindenki döbbenettel fogadta, hogy a szervezők gyakorlatilag átverték a nevezőket, akadt olyan klub, melynek a hotel foglalásával is problémák voltak és ezzel ott szembesültek. Főleg azért sajnálom, hogy így alakult ez a torna, mert kitűnő hangulatot teremtettek a szülők, a legjobb szurkolótábora a KTE-nek volt, a gyerekek pedig azokon a meccseken, melyeket lejátszottak, remek teljesítményt nyújtottak. Az U11 például veretlenül vezette öt meccs után a csoportját, a Köln ellen egy fantasztikus mérkőzésen játszottak 1-1-es döntetlent. Egy hatalmas élményt vettek el a gyerekektől, amit nagyon sajnálok" - nyilatkozta Dr. Filus Andor, a kecskemétiek ügyvezetője, aki a helyszínen szurkolt a csapatoknak, amelyek helyben lekötött edzőmeccsekkel vigasztalódtak a botrányos szervezés ellenére.

A tornára egyébként a KTE-n kívül az Újpest, az Eger, a Békéscsaba, a Mészöly Focisuli, a Kőszegi Lóránt és a Győri ETO is nevezett.