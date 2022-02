Botrány: A PSG fejesei félidőben megpróbáltak nyomást gyakorolni a bíróra

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A PSG Kylian Mbappé utolsó perces góljával győzte le a Real Madridot a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi szuperrangadóján, a spanyol sajtó azonban egy különleges esetről számolt be. A Radio Marca munkatársa, Miguel Angel Toribio ugyanis azt állítja, hogy a félidőben Leonardo, a PSG sportigazgatója és Nasszer Al-Kelaifi vezérigazgató a lelátóról a pálya mellé mentek, hogy elcsípjék a játékvezetőt.

Toribio szerint mindketten kifejezték nemtetszésüket Orsato felé az első játékrészben nyújtott teljesítménye miatt, az esetnek az UEFA illetékesei is fültanúi voltak. Nem valószínű azonban, hogy a beszélgetés bármiben is befolyásolta a bírót, bár a második játékrészben megítélt egy teljesen jogos büntetőt a PSG részére, amit Messi kihagyott, valamint Mendynek is kiosztott egy adható sárga lapot, ami miatt a francia nem vehet majd részt a visszavágón.

Orsato korábban 4 alkalommal vezetett meccset a Real Madridnak, amiből kettőt megnyertek, kettőt pedig elveszítettek a spanyolok.

