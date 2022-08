Botrány: a Juventus alelnöke először fiatal lányokat fogdosott, majd úgy berúgott, hogy menni is alig bírt

Komoly bajba került a Juventus alelnöke, Pavel Nedved.

Pavel Nedved, a korábbi aranylabdás labdarúgó ma ünnepli 50. születésnapját. Az egykori középpályás 2009-ben fejezte be a pályafutását a Juventusban, ahol jelenleg a klub alelnökeként tevékenykedik. Itt akár be is fejeződhetne cikkünk, azonban nem mehetünk el a cseh sportvezető hétvégi bulija mellett, ami hatalmas port kevert az olasz sportsajtóban.

Hétfő reggel Olaszországban futótűzként terjedtek a felvételek Pavel Nedved bulijáról. A már visszavonult focista a felvételek tanulsága szerint több nővel is összemelegedett az este folyamán. A videón jól látszik, hogy Nedved a görbe éjszaka után komoly mozgás koordinációs problémákkal küszködött hazafelé.

A Juventus szurkolói fel vannak háborodva, szerintük Nedved sutba dobta a klub értékeit, ezért a szimpatizánsok a távozását követelik. Andrea Agnelli klubelnök hamarosan dönt majd helyettese sorsáról.

