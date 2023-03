Botlott a Lipcse, élre állt a Dortmund

Szoboszlaiék csak kapufáig jutottak, a „darazsak” viszont hatszor is odaszúrtak

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában az RB Leipzig 1-0-ra kikapott a Bochum vendégeként. Győzött viszont a Dortmund, amely hazai környezetben 6-1-re ütötte ki a Kölnt, és ezzel átvette a vezetést a holnap pályára lépő Bayern Münchentől.

Mint ismeretes, a Leipzig óriási pofonba – 7–0-s vereségbe – szaladt bele a Manchester City otthonában a hét közben, így a nyolcaddöntőben búcsút intett a Bajnokok Ligájának. Ma azonban nagy szüksége lett volna a három pontra, hiszen a Bundesliga I. élmezőnyében hatalmas a versenyfutás a BL-helyekért.

A győzelmi kényszer a házigazdára is igaz volt, csak ellenkező előjellel: a Bochum a kiesés elkerüléséért harcol.

Az első játékrészben a kapus Gulácsi Pétert sérülés miatt továbbra is nélkülöző, de a másik két magyar válogatottat, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot mindvégig a soraiban tudó Leipzig irányította a mérkőzést. Ez azonban meddő mezőnyfölény volt, a támadásokba rendre hiba csúszott.

A második félidő elején rögtön vezetést szerzett a Bochum: egy nagy bedobás után végül Erhan Masovics fejelt a kapuba (1–0). Ez ébresztőt fújt a lipcseieknek, sorra jöttek a lövések és a fejesek, de igazán nagy extrára csak a véghajrában volt szükség a hazaiak hálóőrétől, Manuel Riemanntól – akkor viszont bravúrt bravúrra halmozott.

Kis szerencsével még így is egyenlíthetett volna a Leipzig, ám a hosszabbításban Szoboszlai Dominik szólója és cselsorozata után André Silva csak a kapufát találta telibe.

A Lipcséhez hasonlóan a Borussia Dortmund is búcsúzott a Bajnokok Ligájától, a német bajnokságban azonban jóval merészebb álmokat szövögethet, mint az RB. És hogy nem is alaptalanul, arra a legutóbbi példa a szombati, 1. FC Köln elleni hazai találkozó első félideje: nagyszerű játékkal a 15. és 36. perc között négyszer is betaláltak a „darazsak”. A második játékrészben aztán újabb gólokkal tették még emlékezetesebbé a sikert.

A 6-1-es győzelemből Sébastien Haller és Marco Reus egyaránt duplával vette ki a részét – utóbbi a 160. gólját is megszerezte a klub színeiben és ezzel rekorderré vált –, de Raphaël Guerreiro és Donyell Malen is betalált.

A ma besöpört három ponttal a Dortmund a Bundesliga élére állt, és nyomást helyezett a bajnoki címvédő Bayern Münchenre. A bajoroknak legalább egy döntetlent el kell érni holnap Leverkusenben ahhoz, hogy visszavegyék az első helyet.

