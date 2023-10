Botka Endre: „Magyarországon ezért talán ki is állítottak volna”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Magyarországon lehet, hogy ki is állítottak volna” – mondta a csütörtöki Genk elleni idegenbeli Európa Konferencialiga-találkozó szünetében lecserélt Botka Endre.

A gól nélküli döntetlennel zárult találkozó szünetében cserélte le Dejan Sztankovics vezetőedző a Ferencváros védőjét, Botka Endrét, aki a 40. percben begyűjtött egy sárga lapot miután szabálytalankodott Joseph Paintsillel szemben. Nem sokkal később újabb kemény szabálytalanságot követett el, akár ki is állíthatták volna, de ez utóbbiért csak szóban figyelmeztette őt a játékvezető.

„Azt éreztem, hogy bőven van még bennem energia, tudtam volna kezelni ezt a sárga lapos szituációt. Nyilván ez volt a legbiztonságosabb, mert utána volt egy olyan fault, amiért Magyarországon lehet, hogy ki is állítottak volna” – mondta Botka Endre a cseréjével kapcsolatban az M4 Sportnak.

A FTC védője arra is kitért, hogy a máig tartják a kapcsolatot a most már a Genkben játszó, korábban a Ferencvárosban is megfordult Joseph Paintsillel.

„Nagyon kedvelem őt, nagyon jó gyerek, tudtam, ha nem szereti azt, hogy így odarugdosnak neki, főleg a legelején. Utána szerintem érezhető is volt, hogy ha labdát kapott, akkor várta a szeretetcsomagot és ez egy kicsit talán el is bizonytalanította, sajnálom, hogy nem tudtuk ezt a párharcot folytatni. Van, hogy Instagramon szoktunk beszélgetni, reagálunk egymás sztorijaira, nagyon kedvelem, megmaradt a kapcsolat vele” – tette hozzá Botka.