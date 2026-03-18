Jelentős változásokra van kilátás a Borussia Dortmund vezetőségében

A német Sky értesülései szerint nem szándékozik hosszabbítani a két sportigazgatójával BVB, amely elégedetlen azzal, ahogyan a páros eddig alakította a csapat keretét.

A portál véleménye szerint egyik nyári igazolás sem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. Holott a klub 100 millió eurót is elköltött új játékosokra, köztük Fabio Silvára, Jobe Bellinghamre, Carney Chukwuemekára, Yan Coutóra és Daniel Svenssonra. Igaz, utóbbi három már korábban kölcsönben szerepelt a sárga-feketéknél.

Állítólag már meg is van a jelölt a sportigazgatói posztra, aki nem más, mint Markus Krösche. Az Eintracht Frankfurtnál 2021 óta dolgozó szakember távozásáról szintén felröppentek sajtóhírek, ezt használhatja ki a Dortmund. Krösche 2019 és 2021 között az RB Leipzignél is dolgozott hasonló szerepkörben.

