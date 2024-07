Börtönbüntetésre ítélték a Manchester United korábbi sztárját

Patrice Evra faképnél hagyta a családját és azóta sem fizetett gyerektartást.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy lesz-e gól az Eb-döntőben, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Manchester United korábbi sztárja, Patrice Evra, amiért 2021-ben szó nélkül elhagyta a családját és azóta sem fizetett gyerektartást.

A cikk lejjebb folytatódik

A 43 éves egykori francia futballistát arra kötelezték, hogy fizessen 4000 euró erkölcsi kártérítést a volt feleségének, valamint további 2000 euró perköltséget.

Evra ügyvédei azonnal fellebbeztek.





A nanterre-i büntetőbíróság bűnösnek találta a Manchester United korábbi francia válogatott játékosát, Patrice Evrát, miután a jelenleg 43 esztendős egykori futballista 2021. május 1. és 2023. szeptember 28. között „gyakorlatilag elhagyta” a tőle egy évvel fiatalabb feleségét, Sandra Evrát és gyermekeiket, egy most 19 esztendős fiút és egy 10 éves lányt.

„Az ítélet 12 hónap börtönbüntetés, két évre felfüggesztve” – közölte pénteken egy ügyészi forrás a Sun beszámolója szerint. Az egykori futballistát arra is kötelezték, hogy fizessen 4000 euró erkölcsi kártérítést a volt feleségének, valamint további 2000 euró perköltséget.

Evra jogi csapata azonnal fellebbezett.

Nathalie Dubois, a korábbi focista exének ügyvédje így nyilatkozott:

„Remélem, ennek a döntésnek köszönhetően Patrice Evra végre megérti, hogy nem áll a törvények felett, és nem hagyhatjuk el egyik napról a másikra a feleségünket és a gyermekeinket. Annál is inkább, mivel 15 éves korukban ismerkedtek meg, és a nő mindenhová követte őt, hogy támogassa a futballkarrierjét”.

Evra jogi képviselője, Jérôme Boursican azonban arról beszélt, hogy ügyfele vitatja az ellene felhozottakat:

„Patrice Evra úr fellebbezett, tudván, hogy lakást, úszómedencés házat biztosított feleségének Dél-Franciaországban, és majdnem kétmillió eurót kölcsönzött neki a mindennapi élethez. A nő azóta sem hajlandó neki visszaadni ezt az összeget, és ez az oka ennek a tárgyalásnak.”

Evraék 2007-ben házasodtak össze, de 2020 körül megindult a válási eljárás, miután napvilágot látott egy felvétel, amelyen a Manchester United, a Juventus és a Marseille egykori védője Margaux Alexandra dán modellel csókolóztak. A korábbi focistának és az északi szépségnek azóta két közös gyermeke született, a hírek szerint Dubaiban élnek.

A profi labdarúgástól 2019-ben visszavonult Evrának nem ez az első botránya, a párizsi bíróság 2023. február 9-én homofób sértegetés miatt 1000 eurós pénzbüntetésre ítélte.

Korábbi felesége, Sandra 2020-ban beszélt nyilvánosan arról az ügyről, amely 25 év együttélés után végül váláshoz vezetett. Azt mondta, hogy az élethosszig tartónak gondolt szerelmük rémálommá változott, a férfi pedig, akit valaha imádott, „zaklató patkánnyá” változott.

„Csodálatos családi karácsonyunk volt, egy csodálatos nyaralásunk a Maldív-szigeteken. Újévkor pedig együtt csókolóztunk és összebújtunk, miután egy éjszakát családként töltöttünk fiunkkal és lányunkkal. Két nappal később elhagyta párizsi otthonunkat, hogy Londonba menjen dolgozni, mondván, két hét múlva visszajön. És azóta sem beszéltem vele… Láttam a róla készült fényképeket egy másik nővel, majd felhívott az ügyvédem, hogy el akar válni tőlem. Ez volt életem legrosszabb napja. Sokkban voltam, megsemmisültem, kétségbeestem”.

A pár nagyjából 15 éves volt, amikor Párizs külvárosában, a Les Ulis-i iskolában találkoztak – Sandra úgy írta le a pillanatot, hogy „szerelem első látásra”.

A Szenegál fővárosában, Dakarban született, ám Franciaországban felnőtt Patrice Evra az AS Monaco színeiben robbant be a köztudatba. 2006-ban igazolt a Manchester Unitedhez, ahol pályafutása legnagyobb sikereit aratta: 379 alkalommal lépett pályára a Vörös Ördögöknél, akikkel ötször nyerte meg az angol bajnokságot, de három ligakupa- és egy Bajnokok Ligája-diadalt is aratott, mielőtt 2014-ben a Juventushoz szerződött. A francia válogatottban 81 meccsen szerepelt, köztük több világ- és Európa-bajnoki találkozón is.