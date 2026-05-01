Börtönbüntetést kapott a Barcelona sztárját inzultáló szurkoló

A spanyol igazságszolgáltatás újabb fontos lépést tett a rasszizmus elleni harcban: felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a szurkoló, aki rasszista megjegyzésekkel inzultálta Marcus Rashfordot a Barcelona és az Oviedo szeptemberi bajnoki mérkőzésén.

Az oviedói tartományi bíróság megerősítette, hogy az elkövetőt „személyek méltósága elleni, rasszista indíttatású bűncselekmény” miatt marasztalták el. A döntés értelmében a szurkoló kilenc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott – Spanyolországban ez gyakori az olyan ítéleteknél, amelyek két évnél rövidebb szabadságvesztésről szólnak. Emellett több mint 900 eurós pénzbírságot is kiszabtak rá, továbbá három évre eltiltották minden futballstadion látogatásától. A büntetés részeként három év és kilenc hónapig nem dolgozhat oktatási, tanári, sporttal vagy szabadidős tevékenységgel kapcsolatos munkakörökben sem.

A spanyol La Liga közleménye szerint ez már a 11. olyan jogerős ítélet, amely rasszista megnyilvánulások miatt született az élvonalban. A liga hosszú ideje igyekszik szigorúbban fellépni a stadionokban tapasztalható diszkrimináció ellen. Jelentős precedens volt 2024 júniusában az is, amikor három szurkolót nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek, miután rasszista módon sértegették a Real Madrid brazil támadóját, Vinícius Júniort. Ez volt az első olyan eset Spanyolországban, amikor stadionban elkövetett rasszizmus miatt született büntetőjogi elítélés.

A 28 éves Marcus Rashford a nyáron érkezett kölcsönbe a Manchester Unitedtől a Barcelonához. Az érintett szeptemberi, Oviedo elleni idegenbeli mérkőzésen végig a pályán volt, és gólpasszal segítette csapatát a 3–1-es győzelemhez az Estadio Municipal Carlos Tartierében. Rashford korábban is többször vált rasszista támadások célpontjává. A 2021-es Európa-bajnoki döntő után – amelyet Anglia tizenegyesekkel veszített el Olaszországgal szemben – őt, Jadon Sanchót és Bukayo Sakát is súlyos támadások érték az online térben, miután hibáztak a párharcban. Egy fiatalkorú elkövetőt 2022 márciusában hathetes börtönbüntetésre ítéltek az ügy kapcsán.

