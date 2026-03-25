Bózsik Tamás

A felvidéki születésű Borbély Balázst és Hornyák Zsoltot is elismerték Szlovákiában

Zsolt Hornyák
Balázs Borbély
Puskás Akadémia FC
OTP Bank Liga NB I
ETO FC Győr

A két NB I-es csapatot irányító vezetőedző is bekerült a legjobb tíz közé a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) edzői rangsorában.

Az SFZ hagyományosan listát állít össze az adott év legjobbjaiból. Nem volt ez másként idén sem: többek között a legjobb szlovák állampolgársággal rendelkező vezetőedzőket is rangsorolták - számolt be róla a Paraméter

Az ETO FC Győr szakvezetője, Borbély Balázs a hetedik helyen végzett, míg Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia trénere kettővel hátrébb, a kilencedik pozícióban zárt. 

Rajtuk kívül a Dunaszerdahelyt irányító Branislav Fodrek és a csallóköziek korábbi szakvezetője, Adrian G'ula is befért a legjobb tízbe, előbbi az ötödik, utóbbi a negyedik lett. 

Az ETO-val a bajnoki címért harcoló Borbély Dunaszerdahelyen látta meg a napvilágot, a PAFC-ot tavaly második helyig vivő Hornyák pedig Köbölkúton született. 

