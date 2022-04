Bolla, Schäfer és Szoboszlai teljesítményével is elégedett menedzserük

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A menedzser az M1 aktuális csatornának elmondta: Bolla esetében remek visszaigazolás, hogy rögtön az első külföldi évében azonnal beilleszkedett a Grasshoppersbe, ahol állandó játéklehetőséghez jut.

„Semmi többet nem vártunk az első szezonjától. Ez egy nagyon fontos lépés volt, ezt megugrotta. Meglátjuk, hogy számára mi a következő lépés, de ahogyan arról a napokban ő is nyilatkozott, ha még egy évet játszik Svájcban, az is egy tökéletes forgatókönyv a számára. Nagyon fontos, hogy lépésről lépésre tudjon fejlődni. Nem gondoljuk azt, hogy számára ez a végállomás, de az oda vezető úton ez egy nagyon fontos lépcsőfok” – mondta.

A menedzser kiemelte: Bolláról rendszeresen kap pozitív visszajelzéseket a Wolverhamptontól – amely tavaly júliusban szerződtette, majd kölcsönadta a svájci együttesnek –, és az angol klubnál is elégedettek a játékos teljesítményével.

„Egyelőre azzal még nem foglalkozunk, hogy a következő idényben a Premier League-ben szerepelhet. Ő és én is úgy látom, hogy ennek még nem jött el az ideje. Szeretnénk reális lépcsőfokokban gondolkodni, ami neki és a magyar futballnak a közös érdek” – nyilatkozta a szélső védőről, aki 27 tétmérkőzésen játszott már az idényben svájci csapatában, és négy gólja mellett három gólpasszt is elkönyvelhetett. Bollával kapcsolatban még kiemelte: vannak lehetőségeik a nyári váltásra, több országból is, de egyelőre nem hoztak még döntést, megvárják a bajnokság végét.

A Bundesligában szereplő Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy statisztikai mutatói önmagukért beszélnek – több mint 1900 percet töltött pályán az idényben, tíz gólnál, valamint nyolc gólpassznál tart –, és miután csapata döntős a Német Kupában, a bajnokság hajrájában a Bajnokok Ligája-részvételért és az éremért van versenyben, míg az Európa-ligában elődöntős, a nyolc hónapos sérülésből visszatért középpályás szezonját reálisnak értékeli, azzal ugyanúgy elégedett, mint a hozzáállásával.

„Minden szempontból kijelenthető, hogy a lehető legjobb helyen van. Kevés magyar játékos van, aki ilyen célokért küzdhet, jelenleg pont három, a lipcseiek” – utalt Szoboszlai magyar válogatott csapattársaira, Gulácsi Péterre és Willi Orbánra.

Kiemelte: Szoboszlai esetében is van esély a klubváltásra a további előrelépés érdekében, hiszen „óriási potenciál”, fejlődési lehetőség van még benne, jelenleg azonban nem gondolkodnak arról, hogy „máshol kellene futballoznia.”

„Az elképzelések persze változhatnak, de egyelőre nem ez kell jelentse vele kapcsolatban a témát” – nyilatkozta.

Schäfer Andrásról elmondta: amikor a téli átigazolási időszakban az Union Berlint választották következő állomáshelyéül, pontosan tisztában voltak azzal, hogy miként próbálják majd felépíteni őt a klubnál.

„Az történik, amiben annak idején az edzővel és a sportigazgatóval maradtunk, egyre több játéklehetőséget kap. Esetében is az irány, ami leginkább fontos, és azzal én teljesen elégedett vagyok, miként az érintett is” – mondta.

