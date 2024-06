Bolla Bendegúz a Svájc elleni meccs előtt: nincs okunk az aggodalomra

A jobbszélső szerint remekül felkészült a magyar válogatott.

A magyar labdarúgó válogatott kölni sajtótájékoztatóján – amelyen Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta: a fejében már összeállt a szombati kezdőcsapat – a játékosok közül Loic Nego és Bolla Bendegúz vett részt.

Előbbi elmondta, továbbra sem tudni, hogy pályára léphet-e a mieink első, Svájc elleni csoportmérkőzésén, utóbbi pedig arról beszélt, hogy a nemzeti csapat remekül felkészült, nincs ok az aggodalomra.

A Le Havre légiósa a hét első felében a társaktól külön edzett, és vélhetően csak szombaton dől el, hogy vállalja-e a játékot a magyar válogatott első Eb-csoportmeccsén.

„Ez a hét valóban a felépülésről szól, jól haladok, meglátjuk, hogy pályára léphetek-e Svájc ellen. Ez péntek este vagy szombaton dől el. Hosszú ideje együtt készülünk, remek edzéseken vagyunk túl, és szerencsére hozzászoktunk már az ilyen meccsekhez. Készen állunk, mindenki a mérkőzésre összpontosít, tudjuk, mennyire fontos az első meccs, amikor ilyen nagy tornákról van szó, mint az Eb– ellen – mondta a Sportál kérdésére Loic Nego.

A 33 esztendős futballista a szombati ellenfélről is beszélt.

„Svájc nagyon kemény csapat, láttuk a legutóbbi tornákon is. Mindig kvalifikálja magát, ott pedig sosem okoz csalódást. Elsősorban arra koncentrálunk, hogy nekünk mit kell tenni holnap. Gondolni kell a vetélytársra is, mert remek labdarúgók alkotják a keretet, ha valakit ki kellene emelni, Granit Xhaka lenne az. De egyénileg képzett játékosok nálunk is akadnak, szombaton arra koncentrálunk majd, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. A tornán nincs határ, azért vagyunk itt, hogy a végsőkig harcoljunk. Minden csapat elsődleges célja, hogy a csoportból továbbjusson, ez nekünk is csak egységes futballal sikerülhet, de mindent megteszünk, hogy elérjük a célunkat” – hangsúlyozta.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, milyen a kapcsolata a posztriválisával, Bolla Bendegúzzal.

„Nem mondom, hogy Bendivel riválisok vagyunk, sokkal inkább csapattársak. Szép pályafutás áll előtte, de nincs köztünk féltékenység, kölcsönösen próbáljuk ellesni egymástól mindazt, amit eltanulhatunk. Bendegúz remekül játszott Izrael ellen, Marco Rossi szombaton eldönti, ki szerepel a kezdőben, mi pedig elfogadjuk majd a döntését” – fogalmazott Loic Nego.

A Le Havre légiósa mellett Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdésére.

„Kicsit később csatlakoztam a társakhoz, de szerencsére ez nem jelentett gondot. Fontos volt, hogy az Írország elleni vereség után után Izrael ellen jól teljesítsünk. Ez sikerült, a saját teljesítményemmel is elégedett lehetek. Sikerült az önbizalmat még feljebb tornázni, ez fontos volt a rajt előtt. Nyilván, ahogy közeledtünk az első meccshez, mindenkin érezni lehetett, hogy egyre inkább koncentrál. Remekül felkészültünk a meccsre, úgyhogy nincs okunk aggodalomra. Szombaton a reggeli után közös séta, majd ebéd szerepel a programban, utána már mindenki a meccsre hangoldóik. Egyéni videózások még lesznek, hogy az elemzésen látottakat felfrissítjük” – hangsúlyozta.

Bolla az utóbbi három idényben a Wolverhampton kölcsönjátékosaként előbb a Grasshoppersben, majd a Servette-ben szerepelt, majd az Eb előtt az osztrák élvonalban szereplő Rapid Wienhez szerződött.

„Az elmúlt három évben sok minden történt, két svájci csapatban játszottam, szerencsére mindkét helyen megkaptam a lehetőséget. Sikerült felépíteni magam, a válogatottban is egyre több szerepet kaptam, bízom benne, hogy az utóbbi meccseken látott jó formát a nyitómeccsre is át tudom menteni” – folytatta a futballista.

A csaknem ötvenezer néző befogadására alkalmas kölni Müngersdorfer Stadionban az idei Bajnokok Ligája-döntő játékvezetőjének, a szlovén Slavko Vincicnek a sípjelére szombaton 15 órakor kezdődik a magyar-svájci összecsapás, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.