Bokatörése után visszavágyik a Bundesligába az Újpest középpályása

Fiatal német játékosoknak nem szokás az NB I-be igazolni, és meglehet, Luca Mack sem tesz így, ha nem szenved néhány éve súlyos bokasérülést. De azon már túl van, és bár visszavágyik a Bundesligába, egyelőre az Újpestet segítené feljebb a tabellán. A tenisszel jó ideje felhagyott már, az álmáról viszont, hogy egy nap Spanyolországban játsszon, egyelőre nem hajlandó lemondani.

– Egy tehetségesnek tartott huszonegy éves német futballista a Bundesligából miért szerződik Magyarországra?

– Mert bár minden nap az első csapattal edzhettem, csak a negyedik ligában játszottam. Én pedig profi szinten akartam futballozni. Úgy éreztem, akkor is ennek kell lennie a prioritásnak, ha ahhoz más országba kell igazolnom. Azt vallom, inkább külföldön az első ligában, mint otthon a harmadikban vagy a negyedikben, mert egy fiatal játékosnak egyrészt az a legfontosabb, hogy minden héten játsszon, másrészt viszont az, hogy a lehető legmagasabb szinten.

– Ezek szerint könnyű döntés volt?

– Azért nem könnyű a nevelőklubodnak búcsút inteni. Tizenkét évesen igazoltam Stuttgartba, nyolc-kilenc évet töltöttem a VfB-ben, ma is a klub drukkere vagyok, így azért nehéz volt elhagyni. De eljött az a pont, amikor döntenem kellett, s én így határoztam. Mindent egybevetve jól döntöttem. Futballozni akartam, élvonalbeli csapatban, Újpesten erre minden héten esélyem nyílik.

– Bizonyára szóltak érvek a maradás mellett is.

– Mindig van pró és kontra, de a játéklehetőség bizonyult a fő szempontnak. Velem tartott az édesapám, aztán az édesanyám is meglátogatott, azóta is így tesznek, de a barátnőmmel élek Budapesten. A szüleim világéletemben támogattak, a család és a barátok jelentik a legnagyobb erőt.

– Az is szempont volt, hogy német edzővel dolgozhatsz együtt?

– Igen. Egy játékos életében az edző a legfontosabb, mégiscsak ő dönt arról, ki játszik, nem mindegy, mennyire illesz bele az elképzeléseibe. Nyilvánvalóan előny, ha az edző ugyanazt a nyelvet beszéli, mint te, de nem ez volt a legfőbb érv.

– Az eddigi tapasztalatok alapján megérte akkor Újpestre igazolni?

– Hogyne. Ahogy említettem, a cél az volt, hogy folyamatosan játsszak, fejlődjek, megtegyem az első lépéseimet a profi futballban. Éhes vagyok a sikerre, tanulni akarok, egyre jobbá válni. Egyelőre az út elején járok.

– Miben kell elsősorban előrelépned?

– Ha a posztomból fakadóan nem is az a legfontosabb feladatom, próbálok gólokat szerezni, ebben feltétlenül fejlődni szeretnék, ahogyan muszáj lesz a párharcokban is erősödnöm. Technikailag rendben vagyok, a passzjátékom mellett a személyiségemmel is a csapat segítségére lehetek. A párharcokban kétségtelenül keményebbnek kell lennem.

