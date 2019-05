Bojan Krkic-exkluzív: Mind a Pool-nak, mind a Spurs-nek ugyanaz az erőssége

Nagy show-t vár a BL-döntőtől a támadó.

A Goal-nak írt jegyzetet Bojan Krkic, aki jelenleg a Stoke City együttesében szerepel, de a 28 éves támadó többek közt a Barcelonában, a Romában és a Milanban is megfordult.

Krkic ezúttal a fináléjával kapcsolatban osztotta meg gondolatait.

"A Bajnokok Ligája döntőjében a Premier League két meghatározó együttese fog összecsapni. Számomra a azért különleges, mert minden játékos támad és védekezik, nagyon kompakt a csapat.

Számos variációs lehetőségük van: a középpályán nagy teherbírású játékosok vannak, nagyon képzettek, és a támadások után egyből védekezésre váltanak, ha labdát vesztenek. Ez pedig egy nagyon hatékony játékot eredményez számukra.

Taktikailag az egyik legjobb edző ül a Pool kispadján Klopp személyében. Nem kételkedem abban, hogy a Vörösök minden területet ki fognak használni, amelyet a Spurs meghagy nekik vagy nem védekezi le rendesen. Igazi csapatként fognak szerepelni, ahogy az egész idény során tették.

De ugyanez a Tottenham erőssége is: az egysége, hiszen alig változott a keretük az elmúlt évek során. Ráadásul ugyanaz a szakember dirigálja őket Mauricio Pochettino személyében.

A stratégia egyik legfontosabb szereplője Christian Eriksen, aki a középpálya motorja. És most a támadósoruk is kiváló, szerintem a legnagyobb erősségük most Son Heung-Min.

Nem véletlen, hogy a Spurs olyan csapatokat tudott kiejteni, mint a Manchster City és az Ajax, ugyanis rendelkeznek mindazzal a képességgel, amely az európai élcsapatok jellemzője.

A cikk lejjebb folytatódik

Nem lehet kétségünk: egy nagy összecsapást fogunk látni szombaton!"

