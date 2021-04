Bognár nélkül győzne le az MTK-t a Paks

A válogatott szünetet követően folytatódik a magyar bajnokság, méghozzá a felsőházi küzdelmek szempontjából fontos mérkőzéssel: Paksra látogat az MTK.

Az elmúlt napokban Bognár György illetve idősebbik fia állapotáról lehetett olvasni a sajtóban, hiszen mindketten korházi kezelésre szorultak koronavírus fertőzéssel. A szakember fiatalabbik gyermeke, Ifjabb Bognár György azonban később pozitív hírekről számolhatott be, hiszen elmondása szerint mind a ketten egyre jobban érzik magukat, testvérét már ki is engedhették a kórházból.

Az atomvárosiak nincsenek a legjobb formájukbn, legutóbb négy mérkőzésükön nem tudtak nyerni, a válogatott szünet előtt a Ferencváros otthonában veszítettek 5-2-re. A csapat támadója Sajbán Máté a klub hivatalos honlapjának nyilatkozott az MTK elleni mérkőzés előtt.

„Úgy gondolom, helyzetekből nem lesz hiány! Mindkét egymás elleni mérkőzésünkön sok gól esett, ami nem csoda, hiszen ahogy mi, úgy az MTK is a támadófocit favorizálja. Hazai pályán nekünk kell majd dominálni, legalább úgy, mint a szeptember végi, 4-0-ra megnyert találkozónk során. Ellenfelünk védelmében tudunk hibát okozni, ugyanakkor előrefelé rendkívül veszélyesek. Három gyors és gólerős támadóval is rendelkeznek, kulcsfontosságú lesz hatástalanítani Őket. Fontos lenne a siker, hogy ne hátrafelé nézegessünk! Ami magamat illet, a legfontosabb a gólszerzés lenne, valamint szeretnék továbbra is minél többször helyzetbe kerülni elöl. Úgy érzem, utóbbi mostanában megy, hisz’ a Mezőkövesd ellen betaláltam, a Fradi-pályán pedig egy büntetőt sikerült kiharcolni. Ezt az irányt szeretném megtartani”

Az MTK a dobogóért küzd, mindössze két pontra vannak a hétvégén Kisvárdán pályára lépő Mol Fehérvár mögött. A klub német vezetőedzője Michel Boris az mtkbudapest.hu-nak elmondta, hogy csapata feltöltődött a válogatott szünet alatt.

"Egy hétre mindenkit hazaengedtem, kemény hat heten vagyunk túl, fel kellett töltődnünk. Nehéz volt tervezni erre a mérőzésre, hiszen több játékosunk is a válogatottal játszott, fel kell töltenünk a csapatott u19-es játékosokkal. Létszámban megvoltunk és legalább láthattam, hogy milyen fiatal játékosaink vannak. Remélem, úgy fogunk játszani a Paks ellen, mint legutóbb, és nem úgy, mint az első bajnokinkon, ahol embehátrányban játszottunk. Nem lesz egyszerű meccs, a Paks mindig a támadásra törekszik" - mondta a német szakember.

A mérkőzést 14:45-től rendezi melyet az M4Sport élőben közvetít.

Az Unibet szerint a Paks az esélyesebb, 2,23-as oddsot kínálnak a győzelmükre.