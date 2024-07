Bognár György komoly önkritikát gyakorolt: „a játékosaink többet gondoltak magukról, mint amik, és a probléma ott van, hogy én is”

A Paks vezetőedzője a 0–4 után: „benne volt az is, hogy többet kapunk”.

Megérdemelt győzelmet aratott Pakson a Corvinul Hunedoara – véli a hazaiak vezetőedzője, Bognár György, aki komoly önkritikát gyakorolt az Európa-liga selejtező első fordulójának csütörtöki odavágóján elszenvedett 0–4 után.





„Több helyen is lehet keresni a vereség okát. Nem működött a csapatjátékunk, a középpálya egyáltalán nem működött az első félidőben, se labdaszerzésünk nem volt, sem játékunk, de ugyan miből játszottunk volna, ha nincs labdaszerzés” – mondta a vezetőedző a csütörtöki kiütés után az M4 Sport beszámolója szerint.

A 62 éves szakember úgy látta, egyénileg sem voltak topon, párharcban erősebb volt az ellenfél és szervezettebb volt a csapatjátékuk.

„Szerintem a játékosaink többet gondoltak, mint amik, és a probléma ott van, hogy én is” – jelentette ki.

Bognár György amondó, a kétgólos vereség reálisabb lett volna, de olyan hibákat követtek el a végén is, hogy „benne volt az is, hogy többet kapnak”.

„Voltunk már ilyen helyzetben többször is, és megoldottuk a feladatot. Most is az vár ránk, hogy rendezzük a sorainkat. Én azt gondolom, ezzel a meccsel el kell tudni számolni. Magunk előtt nehéz lesz, mert azért többet vártunk saját magunktól” – zárta szavait.

A visszavágót jövő csütörtökön Nagyszebenben rendezik, a továbbjutóra pedig a horvát HNK Rijeka vár a következő körben, míg a párharc vesztese a Konferencia-ligába átkerülve a ciprusi AEK Larnacával méri össze a tudását.