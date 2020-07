Bölöni szerint a román szurkolók fényévnyire vannak a civilizációtól

A hét legnagyobb botránya volt, amikor a Sepsi OSK-t, a román kupa döntőjében 1–0-ra legyőző FCSB – néhai Steaua Bucuresti – szurkolói és játékosai együtt ünnepeltek és szidalmazták a magyarokat. Az esettel kapcsolatban megszólalt Bölöni László is, aki korábban a Steaua játékosaként BEK-et (a BL elődje) is nyert, de volt román szövetségi kapitány is. A kiváló szakember szokásának megfelelően nem finomkodott.

„Két olyan csapat találkozott, amelyik a lelkemhez közel áll, s borzasztóan sajnálom, hogy ilyen stupid őrjöngés tört ki a végén, aminek az égvilágon semmi köze a futballhoz – mondta a Nemzeti Sportnak Franciaországban Bölöni László. – Ami történt, fényévnyi távolságra van a civilizációtól. Aztán az, hogy a játékosok is belekeverednek ilyesmibe, ez homlokegyenest szemben áll annak a csapatnak az elveivel, amelyiknek az összeállítása egykor úgy kezdődött, hogy Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici, úgy folytatódott, hogy Tudorel Stoica, Bölöni László, Marius Lacatus, Victor Piturca, a padon pedig ott ült Jenei Imre vagy Anton Weissenbacher, és a lelátón ott volt a szurkolóink között Szatmári Lajos, Vígh Jóska, Zavoda Laci, Zavoda Feri, Bóné Tibi, és bocsánatot kérek azoktól, akiket elfelejtettem megemlíteni… Olvasva az eseményeket, felhívtam Razvan Burleanut, a román futballszövetség elnökét, és magyarázatot kértem tőle, hogy milyen szabályok alapján működik egy olyan kupaküzdelem, amelyikben ilyen dolgok történhetnek. Persze nem ő a hibás, csak akkor lesz ő a hibás, ha semmilyen következménye nem lesz a történteknek. És nem valami ötezer vagy tízezer eurós jelképes büntetésre gondolok, amit a mellényzsebéből gond nélkül kifizet a tulajdonos.”

