Bölöni László: a Standard számára anyagi kérdés a MOL Fehérvár legyőzése

A Mol Fehérvár FC három küzdelmes mérkőzésen van túl az Európa-ligában, de mindhárom esetben továbbjutással zárta a kört, csütörtök este pedig a Standard Liége elleni, egymecces idegenbeli párharc során már a csoportkör a tét. Az évek óta Belgiumban dolgozó Bölöni László a DIGI Sport híradójának azt mondta: a belgák anyagi helyzete nem a legfényesebb, ezért gyengébbek is, mint tavaly, amikor a Frankfurtot legyőzték, az Arsenallal pedig döntetleneztek az EL-főtáblán.

„A Standardban benne van az európai kupákban való szereplési kultusz, hozzászokott az európai szerepéshez, jobban, mint a Videoton. Ennek ellenére nem kezdtek valami fényesen a bajnokságban, számomra meglepő, hogy például Gojko Cimirot a középpályáról hiányzik. De még nagyobb meglepetés számomra, hogy Samuel Bastien nem játszik a csapatban. Ha a Standardnak erős volt a középpályája, akkor ezzel a két játékossal volt az” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport24-nek a Standard Liége-nél korábban edzőként dolgozó Bölöni László.

A Standard hazája bajnokságában negyedik helyen áll, és hazai pályán még nem kapott ki idén, mint ahogy az selejtezőjének eddigi két meccsén is mindkétszer győzött. Igaz, a Vojvodina ellen, a harmadik EL-fordulóban csak a hosszabbításban. „Egy átmeneti időszakot élnek, Bruno Venanzi, a klubtulajdonos kifáradt egy kicsikét, gondolok itt az anyagi helyzetre, és megosztotta a terheket egy második emberrel is most. Ez a változás lehetetlen, hogy ne hasson ki a csapat életére is. De az, hogy ők most valahol a harmadik és a hatodik-nyolcadik hely között ingáznak, nem egy kellemes, de egy normális állapot számukra.”

Az esélyekről persze a csapatok formáját figyelve is nehéz beszélni. „Hogy mennyi esélyese van az egyik vagy a másik félnek, hány százalék, azt nem tudom, bízzuk ezt a matematikusokra” – fogalmazott Bölöni, hozzátéve, hogy a Standard Liége számára elsősorban anyagilag lenne nagy érvágás, ha nem jutna be az EL csoportkörébe.

A Standard Liege-Fehérvár FC Európa-iga-selejtező playoff-meccset csütörtökön este nyolckor rendezik majd.