Böde most már beindulna, lehet, hogy épp a Fradi ellen sikerül betalálnia

Izgatottan várja egykori csapata elleni találkozót a támadó.

A hivatalos oldalának nyilatkozott szerdán Böde Dániel, amelyben értékelte az eddigi idényt, és azt is elmondta, hogy milyen érzései vannak a hétvégi, elleni meccsel kapcsolatban.

Hogy láttad az eddigieket belülről?

- Az első etap kicsit felemásra sikeredett, ugyanakkor úgy gondolom, senki ellen nem vallottunk szégyent, mindenkivel kiélezett összecsapást vívtunk. Mindkét vereségünk, illetve az újpesti vendégjátékunk, mely’ döntetlennel végződött, nüanszokon múlt. A két győzelmünk pedig szépre sikeredett, nem is akárkik ellen, hiszen a Honvédon és a bajnoki rajt meglepetés csapatán, a Mezőkövesden léptünk túl. Ami a saját teljesítményem illeti, eddig jóval többet vártam volna magamtól, bár kisebb sérülésem miatt nehézre sikerült a rajt, de bízom benne, hogy én is kiegyenesedek, és jönnek a gólok.

Tényleg igaz, amit sokan mondanak, miszerint több védő figyelmét is lekötöd a kapu előterében, így a társak - mondjuk Hahn, aki már négy gólos - könnyebben tudnak helyzetbe kerülni?

- Egészen biztosan vannak ilyen szituációk, például a mezőkövesdi második gólunk is így született. Én a rövidet támadtam, ahová ketten is kisértek, ha középen maradok, Janóka (Hahn János - a szerk.) nem tud fejelni. Ennek örülni kell, mivel tény, ha többen figyelnek rám, a csapattársaimnak nagyobb területet tudok biztosítani. De azért jó volna már, ha én is megkezdhetném a gólgyártást.

Egyik beszélgetésünk alkalmával említetted már, nincs benned görcs, hisz’ az első ferencvárosi évedben szintén nem szereztél gólt az első öt fordulóban, majd tizenhétig(!) jutottál a szezon végére. Akkor most szombaton várható a Böde-gól?

- Egy csatár - így én is - minden meccsen gólt szeretne rúgni, viszont a legfontosabb mindig az, hogy nyerjen a csapat. Ha az én gólommal születik siker, az a saját oldalamról nézve csak hab a tortán. De tényleg bízom benne, hogy most már beindulok.

Érdekes, hogy pont az FTC ellen játszunk, van már benned valami extra érzés?

- Ismerem magam, így tudom, lesz bennem extra érzés, de ez így volt akkor is, mikor a Fradi színeiben először játszottam a Paks ellen. Biztos, hogy más mérkőzés lesz számomra, mint a többi, már most felfokozottabb a hangulatom. Kíváncsian várom az összecsapást.

Milyen az öltözői hangulat a hétköznapokban?

- Egy-egy győzelem sokat dob a gárda hétköznapi kedélyállapotán, ami eddig sem volt rossz, sőt… Az, hogy a „pihenőre” sikerrel fordultunk, nagyban segítette a további, kőkemény munkát.

Hogy látod, miben kell előre lépnünk, hogy stabilabban hozzuk a sikereket?

- Fontos kiemelni, nagy pozitívum, hogy Mezőkövesden végre nem kaptunk gólt. Továbbra is minden meccsen úgy kell a pályára lépnünk, mintha az lenne az utolsó. Csak az adott meccsre szabad fókuszálnunk, egy meccsben gondolkodhatunk, és, ahogy eddig, ezentúl sem szabad lebecsülnünk senkit.

