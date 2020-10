Böde csatárból hátvéd lehet – a válogatott új hősét kell megállítania

Böde Dániel kezd a Jolly Jokere lenni, azaz idővel nemcsak a védők, hanem a csatárok réme is lehet belőle. A vasárnapi Paks-ZTE bajnokin várhatóan középhátvéd lesz, így jó eséllyel összecsaphat a hozzá hasonlóan robusztus Könyves Norberttel. Böde a DIGI Sport híradójának azt mondta: készen áll a csatára, és reméli, sikerül megállítania a belgrádi válogatott meccs hősét, akivel ha gyorsaságban nem is, fizikálisan fel tudja venni a harcot.

„A legutóbbi edzőmérkőzésen belső védő voltam, a bajnokin védekező középpályás, majd meglátjuk, a mester hol számít rám. Ez most egy új helyzet, ahogy öregszik az ember, úgy kerül egyre hátrébb. De ez nem újdonság számomra, mert ezeken a posztokon már játszottam, sőt itt kezdtem. Megpróbálom megállni a helyemet ezeken a posztokon is” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport24-nek Böde Dániel.

„Ha a csapat sikeres, az mindenkinek jó: Daninak is, a csapatnak is, nekünk is, az edzőnek is, a klubnak is. Azt gondolom, mindenkinek meg kell találnia a posztját, ahol ebben a rendszerben tud játszani. Ez könnyen változhat, de ez a modern fociban benne van” – vélekedik Hahn János, aki Bognár György edzői debütáló meccsén, az ellen mesterhármast ért el

A gólszerzésért persze Böde is odavan, bárhol szerepel, szeretne a kapuba találni. „Ha védekező középpályást játszok, egész más a feladatom, de természetesen az ember minden meccsen gólt szeretne rúgni, vannak szögletek, aztán hátha az ember egyet-egyet be tud fejelni, vagy besodorni, vagy berúgni, vagy bárhogy a labdát a kapuba juttatni” – fogalmazott Böde, aki jövő szombaton lesz 34 éves.

Bognár György vezetőedző érkezése óta két meccset is megnyert a csapat, továbbra is csak magyar játékosok bevetésével. "Voltam én ezzel a Pakssal ezüstérmes, akkor is csak magyarok voltak a csapatnál, természetesen meg lehet ezt oldani, kell hozzá szerencse is, meg elég sok munka, és persze minőségi játékosok” – fogalmazott Böde. „Evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy most nem is akarunk a kiesésről beszélni. Próbáljuk azt elérni, hogy a végén ne legyen meleg a helyzet, és ott legyünk a középmezőny elején” – fűzte hozzá Lorentz Márton, a csapat védője.

Böde külön szorít a tavasszal még Pakson, idén már Zalaegerszegen futballozó, első válogatott meccsén 31 évesen gólt szerző Könyves Norbertnek. "Nagyon szurkoltam neki, mert még a mai napig visszajár Paksra, jó kapcsolatban vagyunk vele, most hétvégén ő is idelátogat, bízom benne, hogy most itt nem lesz annyira sikeres, mint előtte volt. ’Könyvi’ inkább a szélén szokott játszani, onnan jön befelé, én pedig szélső védő nem hiszem, hogy leszek, középen, a tengelyben – a kapusposzton kívül – bármit meg tudok oldani, legalábbis bízom benne. Ha mégis összejön, akkor egy Könyves-Böde csata mindenesetre pikáns lehet: fizikálisan még fel tudom venni vele a versenyt, ha gyorsaságban már nem is.”

A Böde-Könyves csatát előrevetítő Paks-Zalaegerszeg -es bajnokit vasárnap rendezik.