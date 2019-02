Bocsánatot kért a szurkolóktól az Arsenal csatára

Alexandre Lacazette bocsánatot kért az Arsenal szurkolóitól, miután piros lapot kapott a BATE Boriszov elleni mérkőzésen.

Az Ágyúsok meglepő, 1-0-s vereséget szenvedtek a fehérorosz bajnok otthonában az Európa Ligában a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc első meccsén, ráadásul Lacazette-nek a piros lapja miatt a visszavágót is ki kell hagynia.

A francia csatár gólt szerzett ugyan a második félidő elején, de ezt les miatt érvénytelenítették, majd a hajrában lekönyökölta Aleksandar Filipovicot.

- A legrosszabb érzés ilyen módon cserbenhagyni a csapatot. Nyugodtnak kellett volna maradnom, de ez nem volt könnyű. Bocsánat! Még mindig hátr van 90 perc, és hiszem, hogy a csapattársaim ki tudják harcolni a továbbjutást - írta a Twitteren Lacazette.

A 27 éves csatár kiesése fájdalmas veszteség az Ágyúsok számára, ugyanis kiváló formában futballozik az idei szezonban. Eddig minden sorozatot figyelembe véve 33 mérkőzésen 12 gólt szerzett.

