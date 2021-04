BL: Tuchel ideges az idegenbeli döntetlen után

Thomas Tuchel bosszankodott a kihagyott gólszerzési lehetőségek miatt, míg Zinedine Zidane szerint még van esélye a csapatának a döntőbe jutásra.

A madridi találkozón a londoni Kékek jutottak vezetéshez Christian Pulisic 14. percben szerzett góljával, majd több nagy helyzetet is kialakítottak, Karim Benzema azonban a 29. percben egyenlített. Mivel több gól már nem esett, a jövő szerdai visszavágó szempontjából a Chelsea került kedvező helyzetbe.

„Úgy érzem, hogy megnyerhettük volna az első félidőt, sőt, akár le is zárhattuk volna a mérkőzést 60 perc alatt, mert ebben az időszakban nagyon jól játszottunk” – jelentette ki a lefújás után Tuchel, aki Lőw Zsolt másodedzővel közösen januárban vette át az angol együttes irányítását. „A második félidő inkább taktikai csatát hozott, és érezhető volt, hogy mindössze két napunk volt két tétmeccs között, ami fizikai és mentális szempontból is megviselte a játékosokat” – mondta a német szakember, aki honfitársa, a csatár Timo Werner kihagyott lehetőségei miatt is bosszankodott.

„Szombaton a West Ham ellen is kihagyott egy nagy helyzetet, és itt sem értékesítette az első ziccert. Ezek nem segítenek nekünk, de hiba lenne túl sokáig ezen bosszankodni, vagy bánkódni” – fogalmazott Tuchel, aki szerint nem szabad ”ujjal mutogatni” Wernerre, az viszont tény, hogy a támadók gólokat akarnak szerezni.

„Ez a legmagasabb szint, és amikor itt van egy jó félidőd, vagy egy jó órád, akkor több higgadtságot és pontosságot várunk el a játékosoktól a döntéshozatalnál és az akciók befejezésénél” – nyilatkozta Tuchel.

A másik oldalon Zidane kiemelte, a játékosaival együtt örülhetnek annak, hogy még maradt esélyük a fináléba kerülésre.

„Az első 25-30 percben kicsit szenvedtünk, de utána sikerült javulnunk, a második félidőben pedig jobbak voltunk a Chelsea–nél, és irányítani tudtunk” – foglalta össze a látottakat a francia edző, aki a riválist is megdicsérte.

„Alapvetően jók vagyunk abban, hogy letámadjuk az ellenfelet a saját kapujának közelében, de a Chelsea most kiválóan játszott, és fel tudta venni velünk a versenyt. A legutóbbi 21 meccsükből 16–ot hoztak le kapott gól nélkül, és most bebizonyították, hogy miért, valamint azt is, hogy nem véletlenül jutottak el a BL–elődöntőig” – mondta Zidane.

Thibaut Courtois, a Real belga válogatott kapusa elismerte, hogy kedden az angolok voltak a jobbak, de kiemelte, Londonban ők is képesek lesznek nyomás alá helyezni a riválist.

„Agresszívabbak és intenzívebbek voltak mint mi, tulajdonképpen ők kezdték úgy a meccset, ahogyan mi akartuk” – nyilatkozta Courtois, hozzátéve, hogy nem jó időpontban kapták az első gólt, de utána képesek voltak összekapni magukat és a második félidő már kiegyensúlyozottabb volt.

„Ez az 1–1-es döntetlen azt jelenti, hogy a jövő szerdai visszavágó olyan lesz, mint egy döntő, de nem hiszem, hogy az 0–0-val ér majd véget. Ha a Chelsea visszaáll, és ránk vár majd, akkor nagy hibát követhet el” – jelentette ki a kapus.

