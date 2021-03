BL: Spanyolországban rendezik a Porto-Chelsea párosítás mérkőzéseit

Az Európai Labdarúgó-szövetség megerősítette, hogy a Porto - Chelsea BL-negyeddöntő párosítás mindkét mérkőzését semleges helyszínen fogják lejátszani.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az április 7-ei és 13-ai mérkőzésekett az UEFA bejelentése szerint egyaránt a sevillai Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan stadionban rendezik - ennek oka természetesen a koronavírus-járványt övező utazási korlátozások.

Az angol klub az Atletico Madrid elleni egyik nyolcaddöntő-mérkőzését Bukaresten játszotta, de a csoportkörben már pályára lépett a sevillai stadionban is: akkor 4-0-ra verték meg idegenben a spanyol együttest.

🏟️ The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain.



📰 In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG_Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed.